Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов
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Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов

Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов


Huobi Group получила лицензию на управление платформой для торговли виртуальными активами от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.



Биржа будет работать в юрисдикции через дочернюю структуру Brtuomi Worldwide Limited. Последняя планирует предложить клиентам ряд услуг, включая спотовую торговлю биткоином и Ethereum, деривативами, а также другими инвестиционными инструментами.


«В будущем мы будем тесно сотрудничать с регулирующими органами Британских Виргинских Островов, чтобы разработать набор лицензированных торговых продуктов и услуг и способствовать росту криптовалютной индустрии на территории», — заявила CFO компании Лили Чжан.


Напомним, в августе «дочка» Huobi — Hbit Technologies — получила разрешение на оказание финансовых услуг в Канаде.


Одобрение на работу бирже также выдали власти Новой Зеландии и Дубая.


С ноября 2021 года одна из дочерних структур Huobi является обладателем лицензии на спотовую торговлю криптовалютами в Гибралтаре.

# Экономика huobi, виргинские острова, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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