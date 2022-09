Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов

Huobi Group получила лицензию на управление платформой для торговли виртуальными активами от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.

🔥#Huobi Group has received approval to operate a licensed virtual assets exchange in the British Virgin Islands, making us the first to operate an #institutional-grade virtual assets trading platform in the territory. https://t.co/00sVdQovCV pic.twitter.com/Smi51I1uQM