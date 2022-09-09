Huobi получила лицензию регулятора Виргинских Островов

Huobi Group получила лицензию на управление платформой для торговли виртуальными активами от Комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.

👏BIG News!👏



🔥#Huobi Group has received approval to operate a licensed virtual assets exchange in the British Virgin Islands, making us the first to operate an #institutional-grade virtual assets trading platform in the territory. https://t.co/00sVdQovCV pic.twitter.com/Smi51I1uQM — Huobi (@HuobiGlobal) September 9, 2022

Биржа будет работать в юрисдикции через дочернюю структуру Brtuomi Worldwide Limited. Последняя планирует предложить клиентам ряд услуг, включая спотовую торговлю биткоином и Ethereum, деривативами, а также другими инвестиционными инструментами.

«В будущем мы будем тесно сотрудничать с регулирующими органами Британских Виргинских Островов, чтобы разработать набор лицензированных торговых продуктов и услуг и способствовать росту криптовалютной индустрии на территории», — заявила CFO компании Лили Чжан.

Напомним, в августе «дочка» Huobi — Hbit Technologies — получила разрешение на оказание финансовых услуг в Канаде.

Одобрение на работу бирже также выдали власти Новой Зеландии и Дубая.

С ноября 2021 года одна из дочерних структур Huobi является обладателем лицензии на спотовую торговлю криптовалютами в Гибралтаре.