Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода

39-летняя ведущая Ирена Понарошку высказалась, через что прошла после развода. Телезвезда рассказала, что с трудом пережила разрыв отношений с мужем. Ирена Понарошку призналась, что до последнего хотела сохранить семью. Бывший виджей телеканала «MTV Россия» ведет активный образ жизни, при этом успевает заниматься воспитанием детей. Ирена предпочитает скрывать свою личную жизнь и не говорить о бывшем муже — Александре Глухове, более известном как DJ List. Спустя два года после развода Понарошку всё же решила рассказать, как справилась с расставанием. Телезвезда заверила, что с болью проживала первое время без мужа. «Когда я проживала расставание с мужем, мы были вместе больше 10 лет, я чувствовала дикую боль. Каждый день, день за днем. Помню, что мне стало легче, когда я узнала, что огромная составляющая этой боли — крушение динамических стереотипов — научное название привычки. Смотрите: вы живете с человеком... вы привыкли, что в ванной два полотенца, две зубные щетки, в шкафу его одежда, в самолете он сидит рядом, осенью он «переобувает» вашу машину, снимает показания счетчиков, вы покупаете еду на двоих, смотрите вместе кино», — пояснила теледива.Ирена отметила, что все эти привычки заставляют держаться за отношения, которые уже изжили себя. «Всё это прорастает в ваше сознание, и мозг считывает эти условия как привычные, а значит безопасные. И вдруг это всё исчезает. Нет зубной щетки. Нет его ботинок в коридоре. Некому позвонить, некому отправить мем», — разоткровенничалась Понарошку. Ведущая была уверена, что нужно спасать семью. Бывшая жена диджея хотела вернуть отношения и снова почувствовать привычный образ жизни. «И мозг каждый раз кричит: «Danger! Danger!». Верните всё обратно, мне страшно, это неправильно, я так не хочу! А мы думаем: ооо, кака любовь! Ну раз так больно, то точно же любовь, судьба! Надо срочно склеить всё, что разбито, суперклеем, замазать трещины герметиком и молиться, чтобы не развалилось», — высказалась блогерша. Спустя время Ирена поняла, что ее донимала типичная тревога за будущее. Понарошку взяла себя в руки и пережила расставание достойно. «Плохая новость: боль при нарушении динамических стереотипов неизбежна. Хорошая новость: со временем формируются новые динамические стереотипы и эта боль проходит. А шиномонтаж сейчас можно и на дом вызвать, у меня где-то был контакт, если что», — с улыбкой сказала Ирена.