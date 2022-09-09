Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ

Вадим Карасев

Сегодня, 8 сентября, стартует мониторинг выборов-2022 в экспертном центре "Независимый общественный мониторинг" в Москве.

С 9 по 11 сентября специалисты будут круглосуточно следить за ходом голосования и обрабатывать сообщения от наблюдателей.

"В поле зрения экспертного центра – прозрачность проведения региональных и местных выборов на избирательных участках и за их пределами, а также стабильность и защищенность дистанционного электронного голосования от внешнего вмешательства", – рассказали в НОМ.

Центр будет обрабатывать информацию, поступающую на Карту сообщений НОМ, и помогать штабам в регионах разрешать спорные ситуации.

Каждый инцидент, о котором сообщат наблюдатели, будет тщательно рассматриваться с экспертами. Также электоральные юристы центра готовы оказывать в дни выборов поддержку общественным штабам наблюдателей.

В работе центра участвуют представители мониторинговой группы Совета по правам человека и региональные эксперты НОМ. В Москве работу будут курировать председатель НОМ Александр Брод и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, члены СПЧ Татьяна Мерзлякова и Леонид Поляков.