Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ

Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ

Сегодня, 8 сентября, стартует мониторинг выборов-2022 в экспертном центре "Независимый общественный мониторинг" в Москве.

С 9 по 11 сентября специалисты будут круглосуточно следить за ходом голосования и обрабатывать сообщения от наблюдателей. 


"В поле зрения экспертного центра – прозрачность проведения региональных и местных выборов на избирательных участках и за их пределами, а также стабильность и защищенность дистанционного электронного голосования от внешнего вмешательства", – рассказали в НОМ.

Центр будет обрабатывать информацию, поступающую на Карту сообщений НОМ, и помогать штабам в регионах разрешать спорные ситуации.

Каждый инцидент, о котором сообщат наблюдатели, будет тщательно рассматриваться с экспертами. Также электоральные юристы центра готовы оказывать в дни выборов поддержку общественным штабам наблюдателей.

В работе центра участвуют представители мониторинговой группы Совета по правам человека и региональные эксперты НОМ. В Москве работу будут курировать председатель НОМ Александр Брод и исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, члены СПЧ Татьяна Мерзлякова и Леонид Поляков.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах в обуви
Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода
Ирена Понарошку рассказала об ужасах развода
Младшая дочь Глюкозы в день рождения решила сменить имидж
Младшая дочь Глюкозы в день рождения решила сменить имидж
Юную пассию Тимати раскритиковала Миро
Юную пассию Тимати раскритиковала Миро
ЧП: В Москве убили бизнесмена
ЧП: В Москве убили бизнесмена
Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
Горина ищет юриста для развода с Николайчуком
В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The Merge
В Chainalysis допустили расхождение цен Ethereum и биткоина после The
Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ
Эксперты НОМ объявили о старте мониторинга выборов в ЕДГ
Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета
Россиянам назвали сроки прихода бабьего лета
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Способны поддержать и помочь: какие знаки зодиака обладают врожденной эмпатией
Способны поддержать и помочь: какие знаки зодиака обладают врожденной

Топ на сегодня

Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16 фото)
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Почему полнолуние 10 сентября 2022 года называют Кукурузным, что можно и что нельзя делать в этот день
Почему полнолуние 10 сентября 2022 года называют Кукурузным, что
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение:

Еще по теме

Мониторинговая группа СПЧ будет наблюдать за ходом выборов в 11 регионах
Эксперты НОМ назвали обстоятельным доклад главы ЦИК Памфиловой о подготовке к выборам
Единый информационный центр по вопросам выборов открылся в Одинцове
Миссия наблюдателей ШОС начала работу на президентских выборах