Эрдоган понадеялся получить скидку на газ после разговора с Путиным

Вадим Карасев

Президент Турции Эрдоган понадеялся получить скидку на газ от России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что разговаривал со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цен на газ и надеется на скидку при покупке топлива, пишет NTV.

Турецкий лидер добавил, что его страна не испытывает проблем с поставками российского газа, поскольку Анкара не вводила санкции против Москвы. «К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно-ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции», — отметил он.

Эрдоган также считает, что предстоящая зима для стран Европы будет сложной. «Европа пожинает то, что посеяла», — сказал он. Также Эрдоган согласен с отсутствием у России целенаправленного намерения сократить поставки газа в Европейский союз.

Между тем Турция хочет закупать сжиженный природный газ (СПГ) у США и уже начала переговоры с Вашингтоном на эту тему.