Юную пассию Тимати раскритиковала Миро

Рэпер Тимати закрутил роман с юной девушкой. Лена Миро раскритиковала поведение 19-летней возлюбленной Тимати — Валентины Ивановой. По мнению блогерши, модели не стоит «продолжать таскаться» с рэпером по Москве, «ожидая милостей», а необходимо заняться своей жизнью.«Если продолжишь сутулиться рядом с холостяком на каблуках и выслуживаться перед его мамой, то окажешься в положении Шишковой: просрешь молодость, красоту, научишься довольствоваться малым», — написала Лена на сайте lena-miro.ru. Напомним, Тимати встречался с Аленой Шишковой с 2012 по 2015 год. Что стало причиной разрыва пары — до сих пор не известно. По слухам, рэпер ушел от модели к Анастасии Решетовой.