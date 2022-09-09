Как избежать беды: какие вещи категорически нельзя поднимать на улице, даже если хочется

Многие из нас с детства слышали о том, что ничего нельзя поднимать на улице. Люди часто находят разные вещи, которые могут валяться прямо посреди дороги. На первый взгляд вещица может быть вполне безобидной, а на самом деле несет плохую энергию своего предыдущего владельца.

Почему нельзя подбирать на улице деньги

Не поднимайте никогда деньги! Говорят, что именно с помощью монеток можно сделать наговор или навести порчу. Если взять на дороге монетку, можно навлечь на себя финансовые неудачи.

Считается, что если подбросить найденную монетку, можно узнать, к счастью ли она повстречалась или к горю. Если выпадет решка, можно готовиться к хорошим новостям и событиям. А вот орел ничего хорошего не сулит.





Найденные купюры и монетки по сути не считаются заработанными, то есть, они легко достались человеку. Значит они также легко и быстро уйдут, унеся часть ваших сбережений. Если вам на дороге повстречалась солидная купюра и вы ее все же взяли, постарайтесь ее быстрее потратить.

Не стоит обращать внимание на золотые украшения, валяющиеся на земле. Их могут подбрасывать на улице, чтобы передать человеку свои проблемы и беды. Достаточно только прикоснуться к украшению, чтобы все горести забрать себе. Особенно опасны крестики – их лучше вовсе обходить стороной.

Можно ли брать на улице булавки и зеркала

Все острые предметы считаются знаком, который сулит лишь беды и несчастье. А булавку расценивают не только как острие, но и как символ замкнутого круга с конца. А круг, как говорится в эзотерике, символизирует знак темных сил. Поэтому с большой осторожностью нужно относиться к таким находкам, особенно к поцарапанным и поломанным изделиям.

Если на вашем пути встретилась булавка, которая обращена к вам, можно ожидать финансовую прибыль и благополучие. В таком случае ее нужно подобрать и прицепить к своей одежде.





К зеркалам всегда относились с большой осторожностью. Каким бы красивым и привлекательным оно не казалось, не стоит даже притрагиваться к нему, если нашли на улице. Это особенный магический предмет.

Зеркало повидало не только радость и счастье своего владельца, но и горе, печали и беды. Поэтому не стоит даже смотреть в чужое зеркало, ведь можно навлечь на себя все беды и страдания, которые были у предыдущего владельца.

Не берите православные иконы. Считается, что такая находка сулит несчастье, ведь можно забрать на себя грехи того, кто ее выбросит. Выкидывать икону могут только с дурными намерениями, но точно не случайно.

Почему нельзя брать расческу на улице

Для многих магов и колдунов волосы являются любимым символом приворотов. Именно из волос делают кукол для проведения разных наговоров. Волосы считаются очень сильным объектом с энергетической точки зрения. Расческа часто притрагивается именно к волосам, забирая у человека часть негатива и энергии.

Если вы не намерены забрать себе чужие беды и горести, не нужно подбирать на дороге расческу и даже притрагиваться к ней. Лучше вовсе обойти стороной такую находку.





Еще одним опасным предметом являются часы. Найти их — значит заболеть, потерять свое время. Если часы сломанные и потертые, в семье могут возникнуть скандалы и интриги. Если на циферблате присутствуют царапины, можно готовиться к огромным неприятностям.

В том случае, если часы выглядят новенькими и целыми, а стрелка стоит на месте, в жизни человека, который их подберет, в скором времени наступит время замирания. Не будет развития и движения вперед. Все остановится на месте.

Не подбирайте на улице ключи. Им приписывают мистические свойства. Они могут быть частью обряда, в котором человек символически запирается от проблем и бед на замок и выбрасывает ключ. Если вы не хотите забрать чужие проблемы, не нужно брать чужие ключи.