Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части (14 фото)
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Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части (14 фото)

Элайджа ВудКинотрилогия "Властелин колец" - это воистину бессмертные фильмы, которые навсегда останутся жить в наших сердцах. Миллионы людей регулярно пересматривают эти фильмы и получают невероятное удовольствие от просмотра. Многие их них уверенны, что Питеру Джексону удалось снять эталонное фэнтези, которое еще никто не смог переплюнуть. Сложно поверить, но с момента выхода первого фильма прошел уже 21 год. Орландо Блуму, сыгравшего Леголаса, на тот момент было всего 24 года, а сегодня британскому актеру уже 45. Эх, как же летит время. Давайте поглядим, как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части.

Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс) - 41 год


Кажется, кто-то все-таки оставил себе колечко всевластия...

Доминик Монаган (Мериадок Брендибак) - 45 лет

Доминик Монаган (Мериадок Брендибак)
Билли Бойд (Перегрин Тук) - 54 года

Билли Бойд (Перегрин Тук)
Шон Эстин (Сэмуайз Гэмджи) - 51 год

Шон Эстин (Сэмуайз Гэмджи)
Орландо Блум (Леголас) - 45 лет

Орландо Блум (Леголас) - 45 лет
Вигго Мортенсен (Арагорн) - 63 года

Вигго Мортенсен (Арагорн)
Кейт Бланшетт (Галадриэль) - 53 года

Кейт Бланшетт (Галадриэль)
Лив Тайлер (Арвен) - 45 лет

Лив Тайлер (Арвен)
Хьюго Уивинг (Элронд) - 62 года

Хьюго Уивинг (Элронд)
Карл Урбан (Эомер) - 50 лет

Карл Урбан (Эомер)
Шон Бин (Боромир) - 63 года

Шон Бин (Боромир)
Иэн Маккеллен (Гэндальф) - 83 года

Иэн Маккеллен (Гэндальф)
Джон Рис-Дэвис (Гимли) - 78 лет лет

Джон Рис-Дэвис (Гимли)
Энди Серкис (Голлум) - 58 лет

Энди Серкис (Голлум) - 58 лет
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По материалам: триникси

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