Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части (14 фото)

Вадим Карасев

Кинотрилогия "Властелин колец" - это воистину бессмертные фильмы, которые навсегда останутся жить в наших сердцах. Миллионы людей регулярно пересматривают эти фильмы и получают невероятное удовольствие от просмотра. Многие их них уверенны, что Питеру Джексону удалось снять эталонное фэнтези, которое еще никто не смог переплюнуть. Сложно поверить, но с момента выхода первого фильма прошел уже 21 год. Орландо Блуму, сыгравшего Леголаса, на тот момент было всего 24 года, а сегодня британскому актеру уже 45. Эх, как же летит время. Давайте поглядим, как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части.Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс) - 41 годКажется, кто-то все-таки оставил себе колечко всевластия...Доминик Монаган (Мериадок Брендибак) - 45 летБилли Бойд (Перегрин Тук) - 54 годаШон Эстин (Сэмуайз Гэмджи) - 51 годОрландо Блум (Леголас) - 45 летВигго Мортенсен (Арагорн) - 63 годаКейт Бланшетт (Галадриэль) - 53 годаЛив Тайлер (Арвен) - 45 летХьюго Уивинг (Элронд) - 62 годаКарл Урбан (Эомер) - 50 летШон Бин (Боромир) - 63 годаИэн Маккеллен (Гэндальф) - 83 годаДжон Рис-Дэвис (Гимли) - 78 лет летЭнди Серкис (Голлум) - 58 лет