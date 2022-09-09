Как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части (14 фото)
Сегодня, 17:05 Вадим Карасев
Кинотрилогия "Властелин колец" - это воистину бессмертные фильмы, которые навсегда останутся жить в наших сердцах. Миллионы людей регулярно пересматривают эти фильмы и получают невероятное удовольствие от просмотра. Многие их них уверенны, что Питеру Джексону удалось снять эталонное фэнтези, которое еще никто не смог переплюнуть. Сложно поверить, но с момента выхода первого фильма прошел уже 21 год. Орландо Блуму, сыгравшего Леголаса, на тот момент было всего 24 года, а сегодня британскому актеру уже 45. Эх, как же летит время. Давайте поглядим, как изменились актеры кинотрилогии "Властелин колец" с момента выхода первой части.
Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс) - 41 год
Кажется, кто-то все-таки оставил себе колечко всевластия...
Доминик Монаган (Мериадок Брендибак) - 45 лет
Билли Бойд (Перегрин Тук) - 54 года
Шон Эстин (Сэмуайз Гэмджи) - 51 год
Орландо Блум (Леголас) - 45 лет
Вигго Мортенсен (Арагорн) - 63 года
Кейт Бланшетт (Галадриэль) - 53 года
Лив Тайлер (Арвен) - 45 лет
Хьюго Уивинг (Элронд) - 62 года
Карл Урбан (Эомер) - 50 лет
Шон Бин (Боромир) - 63 года
Иэн Маккеллен (Гэндальф) - 83 года
Джон Рис-Дэвис (Гимли) - 78 лет лет
Энди Серкис (Голлум) - 58 лет
Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс) - 41 год
Кажется, кто-то все-таки оставил себе колечко всевластия...
Доминик Монаган (Мериадок Брендибак) - 45 лет
Билли Бойд (Перегрин Тук) - 54 года
Шон Эстин (Сэмуайз Гэмджи) - 51 год
Орландо Блум (Леголас) - 45 лет
Вигго Мортенсен (Арагорн) - 63 года
Кейт Бланшетт (Галадриэль) - 53 года
Лив Тайлер (Арвен) - 45 лет
Хьюго Уивинг (Элронд) - 62 года
Карл Урбан (Эомер) - 50 лет
Шон Бин (Боромир) - 63 года
Иэн Маккеллен (Гэндальф) - 83 года
Джон Рис-Дэвис (Гимли) - 78 лет лет
Энди Серкис (Голлум) - 58 лет
По материалам: триникси