Как успешно сдать ЕГЭ

Вадим Карасев





ЕГЭ – это экзамен, требующий серьезной подготовки. Самостоятельно справиться с этой задачей очень сложно, поэтому большинство старшеклассников предпочитают заручиться поддержкой профессионалов и записываются на специальные курсы. К счастью, сегодня нет недостатка в компаниях, готовящих старшеклассников, поэтому каждый пользователь сможет найти идеальную для себя программу и лучшие условия.

Отлично зарекомендовали себя курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другим экзаменам по канадскому методу. Изначально эта программа, с которой можно познакомиться https://egevpare.ru/kursy-oge-gia/, была разработана для канадских школьников, а уже после этого в нее были внесены изменения под потребности российских выпускников.

Почему канадская методика пользуется популярностью

К достоинствам этой программы относятся:

Отличные результаты предыдущих выпусков. Преподаватели ответственно следят за успехами подопечных. Большинство выпускников, окончивших эти курсы, отлично справляются с итоговым тестированием школы и поступают в престижные высшие учебные заведения.

Опытный и проверенный преподавательский состав. В учебном центре работают педагоги с большим опытом и знаниями. За плечами каждого преподавателя несколько успешных выпусков.

Инновационная методика. Здесь практикуется индивидуальный подход к каждому учащемуся. Для достижения максимальной эффективности, группы комплектуются из минимального количества слушателей. Большинство занятий проводятся в парах, при составлении пар преподаватели определяют уровень знаний, а также способности каждого учащегося. Для того чтобы каждый учащийся смог проявить свои способности, на уроках создается атмосфера здоровой конкуренции. При решении задач здесь стараются искать несколько путей, учат думать, мыслить, анализировать.

Доступная стоимость. Цена канадских курсов остается доступной каждому учащемуся. На сегодняшний день стоимость подготовки к ЕГЭ начинается от 187 рублей за час. Помимо занятий в парах здесь возможны индивидуальные занятия.

Учебный центр располагает несколькими филиалами, пройти подготовку можно как в очном формате, так и дистанционно, из своего дома. Получить более полную информацию о курсах можно в разделе сайта