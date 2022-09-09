Какие страны не хотят видеть русских туристов
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Какие страны не хотят видеть русских туристов

Какие страны не хотят видеть русских туристов
Стало известно, где жителей России не хотят видеть. Европа стала для россиян еще более недоступной. Мало того, что в крупнейшие европейские аэропорты нет прямых перелетов из России, так еще и прибалтийские страны вместе с Польшей запретили въезд на свою территорию через сухопутные границы. Ограничения начнут действовать в ночь на понедельник, 19 сентября. С полуночи россиянам, пересекающим границу в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, будет отказано во въезде. При этом наличие шенгенских виз в данном случае вообще никакой роли не играет, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.  «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Таллине. Его процитировали РИА «Новости». О договоренности не пускать россиян через границу стало известно вчера, 7 сентября. Сообщалось, что страны достигли общих решений, но официальные заявления последуют позже. В министерствах тогда заявили, что готовы могут сделать исключения для людей, которые едут в Европу по семейным и гуманитарным причинам, а также для дипломатов и водителей большегрузов.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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