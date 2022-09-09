Какие страны не хотят видеть русских туристов

Стало известно, где жителей России не хотят видеть. Европа стала для россиян еще более недоступной. Мало того, что в крупнейшие европейские аэропорты нет прямых перелетов из России, так еще и прибалтийские страны вместе с Польшей запретили въезд на свою территорию через сухопутные границы. Ограничения начнут действовать в ночь на понедельник, 19 сентября. С полуночи россиянам, пересекающим границу в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, будет отказано во въезде. При этом наличие шенгенских виз в данном случае вообще никакой роли не играет, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют», — сказал глава МИД на пресс-конференции в Таллине. Его процитировали РИА «Новости». О договоренности не пускать россиян через границу стало известно вчера, 7 сентября. Сообщалось, что страны достигли общих решений, но официальные заявления последуют позже. В министерствах тогда заявили, что готовы могут сделать исключения для людей, которые едут в Европу по семейным и гуманитарным причинам, а также для дипломатов и водителей большегрузов.