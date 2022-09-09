Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте
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Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте

Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте
Некоторые жители Владивостока ополчились на певицу Клаву Коку. Артистка проверяется сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ после своего концерта во Владивостоке. Некоторые местные жители считают, что выступление развращало и шокировало школьников. Родительский гнев вызвало мероприятие в честь Дня знаний на центральной площади города.
Отметим, что делом в данный момент занимается прокуратура Приморского края, куда и поступила жалоба на исполнительницу, сообщает Mash. Напомним, что Клава Кока — одна из самых популярных певиц в стране среди молодежи. У нее большая армия поклонников во многих городах России.
# Шоу-бизнес Кока Клава
По материалам: z-aya

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