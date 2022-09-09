Клаве Коке может грозить тюрьма за выступление на концерте

Некоторые жители Владивостока ополчились на певицу Клаву Коку. Артистка проверяется сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ после своего концерта во Владивостоке. Некоторые местные жители считают, что выступление развращало и шокировало школьников. Родительский гнев вызвало мероприятие в честь Дня знаний на центральной площади города.Отметим, что делом в данный момент занимается прокуратура Приморского края, куда и поступила жалоба на исполнительницу, сообщает Mash. Напомним, что Клава Кока — одна из самых популярных певиц в стране среди молодежи. У нее большая армия поклонников во многих городах России.