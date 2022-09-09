Команда Algorand заявила об увеличении производительности сети в пять раз

Разработчики Algorand провели обновление сети. Согласно заявлению, апдейт увеличил пропускную способность блокчейна с 1200 до 6000 TPS.

1/ Major Protocol Upgrade: Now live on #Algorand MainNet, the release introduces State Proofs for trustless cross-chain communication and 5x faster performance 👉 https://t.co/nN6hw5MPxp pic.twitter.com/wH2tW2fi2O — Algorand (@Algorand) September 7, 2022

Обновление включает решение State Proofs. Этот инструмент представляет собой стандарт функциональной совместимости блокчейнов с внешним миром без посредников.

"Децентрализация не должна происходить за счет производительности или безопасности. Взаимодействие между блокчейнами — это будущее, а State Proofs — важнейшая функция безопасности для связи между сетями", — заявил основатель Algorand Сильвио Микали.

Команда напомнила, что производительность сети Visa составляет 1500-2000 TPS, блокчейн биткоина может обрабатывать около пяти транзакций в секунду, а Ethereum — до десяти.

"Это обновление знаменует собой важную веху в дорожной карте Algorand. От State Proofs, которое является революционной функцией безопасности функциональной совместимости блокчейнов, до увеличения TPS, мы предоставляем инструменты, необходимые для Web3-приложений, чтобы реализовать их огромный потенциал", — сказал директор по продукту в Algorand Пол Ригл.

Разработчики отметили, что Algorand не имел простоев с момента запуска. Блокчейн стал основой "для тысяч" проектов в сферах DeFi, NFT, платежных решений, регулируемых цифровых активов и других.

Напомним, в августе обновление протокола Algorand упростило создание на нем DeFi-приложений.