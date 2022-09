Команда Algorand заявила об увеличении производительности сети в пять раз

Разработчики Algorand провели обновление сети. Согласно заявлению, апдейт увеличил пропускную способность блокчейна с 1200 до 6000 TPS.

1/ Major Protocol Upgrade: Now live on #Algorand MainNet, the release introduces State Proofs for trustless cross-chain communication and 5x faster performance 👉 https://t.co/nN6hw5MPxp pic.twitter.com/wH2tW2fi2O