Команда Algorand заявила об увеличении производительности сети в пять раз
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Команда Algorand заявила об увеличении производительности сети в пять раз

Команда Algorand заявила об увеличении производительности сети в пять раз


Разработчики Algorand провели обновление сети. Согласно заявлению, апдейт увеличил пропускную способность блокчейна с 1200 до 6000 TPS.



Обновление включает решение State Proofs. Этот инструмент представляет собой стандарт функциональной совместимости блокчейнов с внешним миром без посредников.


"Децентрализация не должна происходить за счет производительности или безопасности. Взаимодействие между блокчейнами — это будущее, а State Proofs — важнейшая функция безопасности для связи между сетями", — заявил основатель Algorand Сильвио Микали.


Команда напомнила, что производительность сети Visa составляет 1500-2000 TPS, блокчейн биткоина может обрабатывать около пяти транзакций в секунду, а Ethereum — до десяти.


"Это обновление знаменует собой важную веху в дорожной карте Algorand. От State Proofs, которое является революционной функцией безопасности функциональной совместимости блокчейнов, до увеличения TPS, мы предоставляем инструменты, необходимые для Web3-приложений, чтобы реализовать их огромный потенциал", —  сказал директор по продукту в Algorand Пол Ригл.


Разработчики отметили, что Algorand не имел простоев с момента запуска. Блокчейн стал основой "для тысяч" проектов в сферах DeFi, NFT, платежных решений, регулируемых цифровых активов и других.


Напомним, в августе обновление протокола Algorand упростило создание на нем DeFi-приложений.

# Экономика algorand, обновление, новости
По материалам: ForkLog

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