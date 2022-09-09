Команда Xbox выпустила элитную майку Xbox Elite Core за $99,99
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Команда Xbox выпустила элитную майку Xbox Elite Core за $99,99

Команда Xbox выпустила элитную майку Xbox Elite Core за $99,99


Команда Xbox на днях представила новую версию геймпада Xbox Elite Series 2. Вместе с тем, в официальном магазине мерча Xbox стала доступна для заказа «элитная» майка, которая должна идеально подходить для игроков, которые приобрели новый геймпад.

Новая майка, которую представила команда Xbox, разработана в сотрудничестве с Dotexe. Она получила название Xbox Elite Core, ее можно купить за $99,99. В описании изделия отмечается, что оно было создано, чтобы «помочь вам повысить уровень комфорта во время игры, благодаря стилю и техническим характеристикам, которые сочетаются с контроллером Xbox Elite Series 2 — Core White».

Майка выполнена из смеси хлопка и спандекса. Она имеет карман на молнии на рукаве и магнитную ленту на груди для хранения металлических компонентов контроллера Xbox Elite. Ниже можно видеть дизайн элитной майки Xbox.




# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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