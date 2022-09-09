Компания PowerA выпустила портативный геймпад для Xbox — Nano Enhanced Wired Controller
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Компания PowerA выпустила портативный геймпад для Xbox — Nano Enhanced Wired Controller

Компания PowerA выпустила портативный геймпад для Xbox — Nano Enhanced Wired Controller


Компания PowerA выпустила в продажу новый геймпад для Xbox, который получил название Nano Enhanced Wired Controller. Это модель для Xbox Series X | S, но она совместима с Xbox One и Windows.

Nano Enhanced Wired Controller отличается своими компактными размерами, геймпад меньше по размерам, чем стандартные контроллеры Xbox. Кроме того, от обычного геймпада он отличается двумя программируемыми кнопками, которые расположены на задней стороне контроллера.




Подключается к консоли или компьютеру Nano Enhanced Wired Controller только по проводу, беспроводное соединение отсутствует. Устройство официально лицензировано Xbox и продается по цене в $39,99 в двух цветах: черном и лиловом.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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