Кто родился 9 сентября
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Кто родился 9 сентября

Кто родился 9 сентября

Ирек Борисович Богуславский (55 лет), член Комитета Государственной Думы по контролю. Один из основателей клиники по пересадке волос Real Trans Hair. Являлся совладельцем ОАО «Нэфис Косметикс», входил в совет директоров АО «Казанский жировой комбинат» и ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Виктор Владимирович Смирнов (54 года), член Комитета Государственной Думы по просвещению. Возглавлял муниципальный комитет г. Заволжска (Ивановская область), занимал должности заместителя, первого заместителя главы администрации г. Кохма (Ивановская область), вице-губернатора области. Преподавал в Ивановском филиале Международного «Института управления». Возглавлял Избирательную комиссию Ивановской области. Избирался председателем Ивановской областной Думы.

Представлял в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Ивановской области, являлся заместителем председателя сенатского комитета по науке, образованию и культуре.

А ещё в этот день родились:

Алишер Бурханович Усманов (69 лет), российский предприниматель. Был одним из основателей «Первого русского независимого банка» и МАПО-Банка. Владелец издательского дома «Коммерсантъ», основатель и основной акционер USM Holdings, которой принадлежат компании «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group и др.

Бизнесмен — учредитель благотворительной организации «Искусство, наука и спорт», которая помогает больным детям, а также театрам, музеям и спортивным организациям.

Алишер Усманов занимает 7-е место в рейтинге российских миллиардеров — 2022 по версии журнала Forbes.

Надежда Васильевна Румянцева (1930-2008), российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. Была артисткой Центрального детского театра, Театра-студии киноактера.

В 1952 году дебютировала в кино. В фильмографии актрисы 35 картин. Это такие любимые зрителями фильмы, как «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Неподдающиеся», «Девчата», «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова», «Крепкий орешек» и многие другие.

Голосом Надежды Румянцевой говорят герои мультфильмов «38 попугаев», «Привет мартышке», «Великое закрытие», «Зарядка для хвоста», «Бабушка удава», а также героини телесериалов «Рабыня Изаура» и «Твин Пикс», фильмов «Зита и Гита», «Унесенные ветром» и «Джейн Эйр».

Борис Владимирович Заходер (1918-2000), советский и российский детский поэт и переводчик. Участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах.

Печататься Борис Заходер начал в 1938 году, а его первые детские стихи увидели свет в 1947 году. Он — автор сборников стихов «На задней парте», «Школа для птенцов», «Считалия», «Моя вообразилия» и многих других. Наибольшую известность принесли Борису Заходеру переводы и пересказы детских сказок: «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола, «Винни-Пух и все-все-все» Алана Милна и др.

Лев Николаевич Толстой (1828-1910), русский писатель. Еще при жизни он был признан патриархом русской литературы. Лев Толстой — автор таких известных произведений, как романы «Война и мир» и «Анна Каренина», повести «Казаки», «Крейцерова соната» и «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские рассказы», драмы «Живой труп» и «Власть тьмы» и др. Произведения писателя многократно экранизировались не только в России, но и за рубежом, его пьесы ставились и ставятся на сценах театров всего мира.
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По материалам: pnp.ru

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