Кто стал новым королем Великобритании, почему принц взял такое имя и кто следующий в очереди на престол

Королева Великобритании Елизавета II покинула этот мир. Она правила страной в течение 70 лет, унаследовав трон от своего отца, Георга VI. За время ее правления в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс. Сейчас пришло время принять этот почетный пост ее 73-летнему сыну, принцу Чарльзу, который официально будет объявлен королем Великобритании в субботу, 10 сентября 2022 года.

Что известно о наследнике британской короны





Принц Чарльз родился в 1948 году. Он стал наследником королевского престола в трехлетнем возрасте, после смерти своего деда Георга VI и восхождения на престол Елизаветы II.

Будучи маленьким ребенком, он присутствовал на коронации своей матери, и с тех пор более семидесяти лет являлся наследником британского престола.

Принц Чарльз окончил Кембриджский университет, получил диплом бакалавра искусств, как и все члены королевской семьи отдал долг государству, пройдя службу в армии. В 1981 году он вступил в брак с Дианой Спенсер, которая стала известна всему миру как принцесса Диана. Последующий развод, гибель принцессы Дианы и женитьба принца Чарльза на своей любовнице Камилле несколько испортили репутацию наследника престола.

Принц Чарльз является адмиралом британского флота, большое внимание уделяет благотворительности и вопросам защиты окружающей среды, является президентом Всемирного фонда дикой природы Великобритании.

Почему принц Чарльз взял имя Карл III





Полное имя наследника престола — Чарльз Филипп Артур Джордж. По закону, наследуя королевский титул, он может взять любое из своих вторых имен или, следуя королевской традиции, может выбрать имя согласно исторических традиций.

Ранее писали, что таким именем возможно станет Георг VII из-за любви королевы к Георгу VI. Такая практика всегда существовала в британской монархии.

Сейчас стало известно, что принц Чарльз решил воспользоваться своим христианским именем, как и его покойная мать, королева Елизавета II. Имя Карл носили многие короли, в фонетике английского языка оно звучит, как Чарльз, а пишется как Charles III.

Кто следующий наследник британского престола





В Британии узаконена наследственная монархия, а это означает, что как только королева делает свой последний вздох, корона автоматически переходит к ее старшему сыну. Сама королева Елизавета II взошла на престол только потому, что у ее отца, короля Георга VI, не было сыновей.

Порядок наследования королевского титула, при всей гибкости Британской монархии, изменить невозможно. Он определен и известен заранее. Поэтому принц Чарльз автоматически унаследовал корону и будет объявлен королем Великобритании.

У принца Чарльза и принцессы Дианы имеется два сына — принц Уильям Артур Филипп Луи и принц Генри Чарльз Альберт Дэвид. По закону после Чарльза Британскую монархию возглавит его старший сын Уильям, а после Уильяма — внук Чарльза, старший сын Уильяма — Джордж Александр Луи.