Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
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Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»

Лариса Гузеева показала, как будет выглядеть в шоу «Голос 60+»
Телеведущая Лариса Гузеева поделилась фото со съемок популярного шоу, на котором ее трудно узнать. 63-летняя Лариса Гузеева поделилась с подписчиками в соцсети кадрами со съемок нового сезона шоу «Голос 60+». В проекте телеведущая заменила Дмитрия Нагиева, так что теперь она общается с конкурсантами и их родными, донимает вопросами членов жюри и пытается сделать программу максимально зрелищной. Не удивительно, что звезда Первого канала довольно придирчиво относится ко своему внешнему виду и тщательно готовится к появлению в студии. Гузеева показала свой новый образ, в котором она предстанет в ближайшем выпуске. Ведущая облачилась во все черное: брюки и удлиненный расшитый пиджак, дополнив наряд массивными золотыми украшениями. В целом в этой одежде актриса смотрелась неплохо – элегантно и стильно, а вот визажисты несколько перестарались, делая Гузеевой макияж.
Поклонники звезды «Жестокого романса» посетовали, что знаменитости наложили «тонну косметики», так что ее лицо превратилось в маску, и она стала совершенно не узнаваемой. Напомним, весной Гузеева осталась без работы из-за закрытия всех развлекательных программы, в том числе шоу «Давай поженимся!». В итоге последние полгода телеведущая лишь отдыхала — то дома, то за границей (в Болгарии у нее есть собственная недвижимость). Однако в конце августа появилась информация, что знаменитость вернется в эфир, но уже в другом проекте — шоу «Голос 60+» — вместо Нагиева. Рокировка ведущих многих шокировала, однако продюсеры уверяли, что Дмитрий сам решил уйти, ведь он работал в программе уже 10 лет.
# Шоу-бизнес Гузеева Лариса
По материалам: z-aya

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