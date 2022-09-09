Леонид Агутин тайком сбежал из страны

По сообщениям прессы, певец Леонид Агутин покинул Россию. Публика внимательно следит за передвижениями Леонида Агутина после скандала, который разгорелся в конце весны. Тогда журналист Алена Жигалова сообщила, что певец собирается навсегда уехать из России. Якобы он планировал переехать в США, где живет его дочка Елизавета. Однако Агутин остался дома и продолжил заниматься творчеством. Летом он вместе со своим отцом Николаем Петровичем провел III Музыкальный образовательный форум. Однако свежий снимок Агутина в Сети натолкнул фанатов на мысли о том, что он всё-таки покинул родную страну. Исполнитель опубликовал снимок с видом на побережье и растущие рядом пальмы. В Сети предположили, что этот кадр был сделан в Майами, где Леонид еще давно купил недвижимость.«Новое фото в личном блоге певца вызвало массу предположений об его возможном отъезде из России», — пишет «Пятый канал». При этом СМИ пишут о том, что еще в середине августа Агутин точно был в Москве, так как его видели на похоронах поэта-песенника Германа Витке. На траурном мероприятии, кстати, присутствовала и Анжелика Варум. Последние полгода она почти не появляется на публике, делая исключения только для очень важных событий. Отъезд российской звезды за границу может быть связан с отпуском или приглашением на частное мероприятие. Однако фанаты очень переживают, что Агутин пополнит список эмигрировавших звезд. Начиная с весны из России сбежали Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Анатолий Белый, а также недавно вернувшаяся Алла Пугачева. 73-летняя народная артистка, напомним, приехала из Латвии в конце августа. Сегодня в прессе появился слух, что Примадонна в ближайшее время может снова уехать ради воссоединения с молодым мужем.