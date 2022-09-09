Леонид Агутин тайком сбежал из страны
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Леонид Агутин тайком сбежал из страны

Леонид Агутин тайком сбежал из страны
По сообщениям прессы, певец Леонид Агутин покинул Россию. Публика внимательно следит за передвижениями Леонида Агутина после скандала, который разгорелся в конце весны. Тогда журналист Алена Жигалова сообщила, что певец собирается навсегда уехать из России. Якобы он планировал переехать в США, где живет его дочка Елизавета. Однако Агутин остался дома и продолжил заниматься творчеством. Летом он вместе со своим отцом Николаем Петровичем провел III Музыкальный образовательный форум. Однако свежий снимок Агутина в Сети натолкнул фанатов на мысли о том, что он всё-таки покинул родную страну. Исполнитель опубликовал снимок с видом на побережье и растущие рядом пальмы. В Сети предположили, что этот кадр был сделан в Майами, где Леонид еще давно купил недвижимость.
«Новое фото в личном блоге певца вызвало массу предположений об его возможном отъезде из России», — пишет «Пятый канал». При этом СМИ пишут о том, что еще в середине августа Агутин точно был в Москве, так как его видели на похоронах поэта-песенника Германа Витке. На траурном мероприятии, кстати, присутствовала и Анжелика Варум. Последние полгода она почти не появляется на публике, делая исключения только для очень важных событий. Отъезд российской звезды за границу может быть связан с отпуском или приглашением на частное мероприятие. Однако фанаты очень переживают, что Агутин пополнит список эмигрировавших звезд. Начиная с весны из России сбежали Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Анатолий Белый, а также недавно вернувшаяся Алла Пугачева. 73-летняя народная артистка, напомним, приехала из Латвии в конце августа. Сегодня в прессе появился слух, что Примадонна в ближайшее время может снова уехать ради воссоединения с молодым мужем.
# Шоу-бизнес Агутин Леонид
По материалам: z-aya

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