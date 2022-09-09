Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II
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Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы II

Лидер The Cure предсказал дату смерти Елизаветы IIЛидер The Cure Роберт Смит десять лет назад предсказал дату смерти Елизаветы II

Лидер рок-группы The Cure Роберт Смит десять лет назад предсказал дату смерти королевы Великобритании Елизаветы II — он ошибся всего лишь на один день. На это обратил внимание онлайн-журнал The Line of Best Fit.

Отмечается, что музыкант никогда не был поклонником королевской семьи. Во время прошедшего в 2012 году фестиваля Hurricane Festival он дал интервью, в котором сказал: «Королева умрет 7 сентября, будет огромное восстание, и я стану королем».

Вечером 8 сентября стало известно о смерти Елизаветы II. В тот же день Букингемский дворец сообщил, что за ней установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. Король Карл III объявил траур, который завершится через семь дней после похорон королевы.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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