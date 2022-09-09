Лунный день сегодня 9 сентября 2022 года

Вадим Карасев

Конец рабочей недели — прекрасный повод встретить этот день в приподнятом настроении. Подсказки астрологов помогут провести 9 сентября максимально продуктивно и на оптимистичной волне закончить эту неделю.

Лето все сильнее от нас отдаляется. Осень вступает в свои законные права, поэтому астрологи предлагают эмоционально уязвимым людям начать борьбу сезонной депрессией. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как превратить грусть в источник вдохновения. Это день силы, так как сегодня зеркальная дата, поэтому можно заняться планированием и завершением ранее начатых дел.

Фаза Луны: растущая Луна переходит в Знак Рыб, с которым у нее образуется небольшой диссонанс. Получается, что в этот 13 лунный день не рекомендуется заниматься сложными делами, которые могут привести к усталости. Зато отлично пройдет что-то простое и не требующее затрат сил и времени.

Магнитные бури 9 сентября: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

романтика;общение;знакомства;духовные практики.безделье;глобальные перемены;критика.

В эту пятницу астрологи советуют прибегнуть к простому и весьма действенному рецепту успеха. Попробуйте выполнить самые неприятные, раздражающие и выматывающие дела по дому утром. Если придется браться за них после работы, то также поставьте их в начало очереди. После того как с бытовыми делами будет покончено, желательно найти время для себя и заняться тем, что доставляет удовольствие. Этот день отлично подойдет для разбора вещей и выброса бесполезных предметов: это поможет очистить энергетику дома и привлечь счастье.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Рыбы наделяют нас стремлением к яркому и необычному, так что сегодня можно попробовать создать нестандартный образ. Это должно благотворно отразиться на вашей удаче в делах и в любви. Астрологи рекомендуют отдавать предпочтение цвета стихии Воды: бирюзовому, голубому, синему. Сочные глубокие цвета и сдержанный стиль тоже допустимы. Практичность и простое изящество не отпугнут удачу. Наоборот, так проще будет сконцентрироваться на делах.

Из талисманов сегодня стоит отдавать предпочтение тем. Которые провоцируют рост мотивации: сердолику или пириту с янтарем. Если предстоит решать творческие задачи, воспользуйтесь помощью авантюрина. Из украшений может выбирать изделия из любых металлов и сплавов.

Любовь и общение 9 сентября

Сфера любви и отношений под влиянием Рыб должна расцвести. Правление числа 9 поможет нам обрести уверенность в себе, что в сочетании с Луной в Рыбах должно принести много пользы тем, кто занят поисками второй половинки. Можно знакомиться, устраивать свидания. Общение не обязательно должно быть лишь деловым.





Люди, живущие под одной крышей, могут начать идти навстречу друг другу, перестав ограничивать свободу и причинять эмоциональный дискомфорт. Обычно трудности в такие дни возникают из-за излишней отстраненности. Несмотря на осеннюю «спячку» и холод, этот день крайне благоприятен для любви и романтики.

Финансы и работа в 13 лунный день

Под покровительством Рыб и Девятки нам станет значительно проще и комфортнее инициировать и поддерживать рабочий процесс. День обещает пройти без неожиданностей и конфликтов. Если вы давно планировали сделать рывок навстречу успеху, осуществите свои планы.

Что касается денег, то сегодня их желательно тратить осторожно и по необходимости. День располагает к возвращению долгов, закрытию кредитных займов, оплате аренды или коммунальных платежей. Если придется покупать что-то дорогостоящее и важное, то можно воспользоваться заговором на долгую службу этой вещи.

Настроение и здоровье по лунному календарю

День склоняет к деловой активности, что может измотать нас, ведь Рыбы не провоцируют быстрого восстановления энергии. Если вы почувствуете отток энергии и вялость, это станет знаком того, что нужно отдохнуть. Будьте осторожными при общении с людьми и посещайте реже публичные места, чтобы не простудиться.

Рыбы покровительствуют доброте и спокойствию, блокируя негативные эмоции, страхи и тревогу. Этот день должен стать легким, приятным и размеренным. Не стоит садиться на диету. Наоборот, лучше побаловать себя чем-то вкусным вы конце дня.