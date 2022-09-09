Мария Кожевникова рассказала, почему ее не берут замуж
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Мария Кожевникова рассказала, почему ее не берут замуж

Мария Кожевникова рассказала, почему ее не берут замуж
Актриса Мария Кожевникова много лет живет в гражданском браке, но до ЗАГСА дело так и не дошло. Артистка в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему они с мужем не ставят штамп в паспорте. «У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности», сказала Мария Кожевникова.
Как отметила Кожевникова, огромному количеству семей штамп в паспорте не помогает. «Это как душа желает», — заявила актриса. Напомним, что у Марии Кожевниковой трое сыновей от бизнесмена Евгения Васильева. Они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце.
# Шоу-бизнес Кожевникова Мария
По материалам: z-aya

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