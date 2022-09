Медвежонок Паддингтон попрощался с королевой Елизаветой II

Вадим Карасев

Медвежонок Паддингтон, популярный в Великобритании герой книг писателя Майкла Бонда и одноименных фильмов, попрощался с королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября в своем замке Балморал в Шотландии. Слова благодарности появились в официальном твиттер-аккаунте (соцсеть заблокирована в России) персонажа. Спасибо тебе, Мэм, за все, — говорится в посте.

В июне этого года медвежонок Паддингтон также поздравил королеву с платиновым юбилеем — она стала первым британским монархом, отметившим 70-летие царствования. В анимационном скетче, который вышел на YouTube-канале The Royal Family, королева Елизавета II принимает Паддингтона в Букингемском дворце и угощает его чаем.





В видео они обсуждают сэндвичи с мармеладом, а также слушают песню We Will Rock You группы Queen. С платиновым юбилеем, Мэм. И спасибо. За все, — говорит Паддингтон в ролике.





Королева Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Рядом с ней были ее дети и внуки. Королем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз, который взял имя Карл III.

Ксения Смирнова