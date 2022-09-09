Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару
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Минобороны сообщило об ударах ВСУ по Энергодару

Минобороны сообщило об ударах ВСУ по ЭнергодаруГенерал-лейтенант Конашенков заявил, что ВСУ шесть раз обстреляли Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли подконтрольный России населенный пункт Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, всего ВСУ выпустили по городу 27 снарядов. Обстрел велся из населенного пункта Марганец.

«В результате обстрела линий электропередачи город остался без электричества. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — рассказал журналистам представитель оборонного ведомства.

Действия ВСУ он назвал провокациями с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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