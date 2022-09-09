Минстрой определился, какие дома нужны расселенцам
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Минстрой определился, какие дома нужны расселенцам

Минстрой определился, какие дома нужны расселенцам

Утверждены правила отбора проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) для расселения аварийного жилья. Соответствующий приказ Минстроя от 2.08.2022 N 633 вступает в силу 9 сентября.

Согласно правилам индивидуальный жилой дом должен состоять из одной или нескольких жилых комнат (общей комнаты или гостиной и спальни), вспомогательных помещений (передней, холла, кухни), а также ванной (душевой) комнаты и туалета или совмещенного санитарного узла. При этом площадь общей комнаты должна быть не менее 14 квадратных метров, гостиной — не менее 16, спальни — не менее 8 (а спальни для инвалида-колясочника — не менее 9 квадратных метров), а кухни — не менее 9 квадратных метров.


Также установлено, что отбор проектов ИЖС, которые могут быть использованы при реализации программ расселения, будет проводить Минстрой на основе заявок субъектов. В отборе смогут участвовать проекты, исключительные права, на использование проектной документации которых переданы соответствующему субъекту Российской Федерации.

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По материалам: pnp.ru

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