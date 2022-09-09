Младшая дочь Глюкозы в день рождения решила сменить имидж

Певица Глюкоза показала дочку – именинницу с новой прической. Вере исполнилось 11-лет. Певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Иоснова, поздравила младшую дочь с днем рождения. 8 сентября звездной наследнице исполнилось 11 лет, и по такому случаю артистка разрешила девочке посетить салон красоты и сделать новую прическу.К счастью, Вера не склонна к эпатажу, в отличие от старшей сестры, поэтому не шокировала родителей – она всего лишь осветлила волосы и немного их укоротила. Результатом преображения наследницы Глюкоза поделилась в соцсети.«Доченька, любимая. Ты уже такая взрослая! 11 лет, время так летит! Я тебя сильно люблю, ты моя настоящая лучшая подружка! Расти, развивайся, не останавливайся на достигнутом, твори — мы тебе в этом поможем, родная! Знаю, ты мечтала о новом образе, и, по-моему, все получилось круто! Будь счастлива!»— обратилась певица к имениннице. Напомним, Наталья вышла замуж рано – в 20 лет, а в 2007-м году подарила супругу Александру Чистякову девочку, которую назвали Лидией. Второй раз мамой певица стала спустя три года: на этот раз на свет появилась Вера. Старшая дочь Глюкозы пошла по ее стопам и увлеклась музыкой. Девочка исполняет песни собственного сочинения и дебютировала в шоу «Дуэты» вместе с мамой. Бунтарский характер Лидия тоже унаследовала от артистки, поэтому любит эксперименты: она уже проколола нос, носила стрижку под мальчика, красила волосы в яркие цвета, а недавно объявила, что является небинарной персоной (то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу). Младшая Вера пока не доставляет таких хлопот родителям, хотя тоже не обделена талантами. Именинница прекрасно танцует и очень артистична.