Монеточка может лишиться имущества в России
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Монеточка может лишиться имущества в России

Монеточка может лишиться имущества в России
Певицу Монеточку разыскивают за долги. Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, проиграла суд Стасу Костюшкину, который обвинил ее в плагиате своей песни. Певицу обязали выплатить коллеге 500 тысяч рублей. Артистка этого не сделала и благополучно уехала за границу. Теперь 24-летнюю исполнительницу разыскивают судебные приставы. Если Лиза в ближайшее время не погасит долг перед Костюшкиным, то ее имущество в России — квартиру на Чистых прудах — арестуют.
Сама певица пока никак не комментирует проблемы с законом, хотя еще несколько месяцев назад она называла Костюшкина «абсурдным и комичным персонажем». Похоже, сейчас Елизавете не до конфликтов, ведь менее месяца назад она стала мамой дочки. Малышка появилась на свет в одном из роддомов Литвы, где артистка обосновалась с супругом, сообщает Mash. «Муж помогает найти время на вдох-выдох, очень старается, а я все равно тайно завидую, как легко он может выйти на улицу: оделся, взял рюкзак и побежал. Мне пока недоступна эта опция, о которой еще две недели назад я и не задумывалась. Прежней жизни нет, и я по кирпичикам строю новую. Часто плакать нельзя, потому что со мной маленький пассажир, он на этой планете всего несколько дней, и, кроме меня, никого не знает тут. Представьте, как страшно, когда единственное существо, которому ты доверяешь в этом мире, твой единственный проводник сам не знает, куда нужно идти и плачет. Поэтому в любой ситуации делаю вид, что знаю, куда нам, и это помогает, между прочим!» — делилась как-то исполнительница.
# Шоу-бизнес Монеточка
По материалам: z-aya

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