Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple

Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple

Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple


7 сентября, в день презентации iPhone 14, неизвестные запустили трансляцию старого интервью CEO Apple Тима Кука в попытке похитить криптовалюты под видом их раздачи. Об этом сообщает The Verge.


Злоумышленники взяли за основу стрима старое интервью Кука для CNN от 2018 года.


Они также добавили в видеопоток логотипы биткоина и Ethereum и надпись «Срочные новости».


Скриншот трансляции. Данные: The Verge.

URL-адрес страницы канала Apple LIVE не имел ничего общего с оригинальной компанией.


Пользователи сообщили, что стрим отображался на домашней странице YouTube. Вероятно, это было связано с их недавними запросами по актуальной тематике. Помимо анонса iPhone 14 в это же время Тим Кук давал интервью на конференции Vox Media Code. 


Мошенники пытались заставить пользователей перейти по ссылке, которая ведет на сомнительный веб-сайт, рекламирующий мошенничество с криптовалютой.


В моменте число зрителей трансляции достигло отметки в 70 000 человек, однако количество реальных жертв мошенничества не называется. 


В течение нескольких часов YouTube удалил стрим за нарушение условий обслуживания.


The Verge обнаружил еще одну прямую трансляцию на отдельном канале от имени Apple Inc. Там демонстрировалось интервью о биткоине с Маском и главой Block Джеком Дорси от 2021 года, а ссылки вели на фейковый криптовалютный сайт. Число зрителей на пике превысило 10 000. Этот стрим также удалила администрация YouTube.


Напомним, на днях злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса. 


Спустя восемь часов после инцидента администрации удалось восстановить доступ к странице и удалить фишинговые ссылки.

# Экономика apple, youtube, мошенничество, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple
Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации
Представили уникальную Xbox к выходу сериала «Дом Драконов» по Игре Престолов
Представили уникальную Xbox к выходу сериала «Дом Драконов» по Игре
Лунный день сегодня 9 сентября 2022 года
Лунный день сегодня 9 сентября 2022 года
Рекомендации для хозяек: как правильно хранить лук в квартире
Рекомендации для хозяек: как правильно хранить лук в квартире
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный рынок
Украинских коррупционеров обвинили в поставке вооружений на черный
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
Основной способ заработка россиян в соцсети обновили
США придумали способ снизить рост цен на топливо
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Разработчики BNB Chain запустят решение для масштабирования с нулевым разглашением
Разработчики BNB Chain запустят решение для масштабирования с нулевым
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.09.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 08.09.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Пентагон пообещал продолжить снабжать Украину боеприпасами для HIMARS
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Европе предрекли большие проблемы при подготовке к зиме
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16 фото)
Исследование: именами каких киногероев чаще всего называют детей (16
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Family Man выйдет на приставках Xbox уже 14 сентября
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву
Подозревают, что Алла Пугачева набила морду Владимиру Соловьеву

Еще по теме

СМИ назвали дату презентации iPhone 7
Apple представила новую линейку iPhone 12
Apple представила «наследников» iPhone X
Стоимость компании Apple упала на 55 миллиардов долларов после презентации новых iPhone