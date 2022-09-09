Мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple

7 сентября, в день презентации iPhone 14, неизвестные запустили трансляцию старого интервью CEO Apple Тима Кука в попытке похитить криптовалюты под видом их раздачи. Об этом сообщает The Verge.

Злоумышленники взяли за основу стрима старое интервью Кука для CNN от 2018 года.

Они также добавили в видеопоток логотипы биткоина и Ethereum и надпись «Срочные новости».

Скриншот трансляции. Данные: The Verge.

URL-адрес страницы канала Apple LIVE не имел ничего общего с оригинальной компанией.

Пользователи сообщили, что стрим отображался на домашней странице YouTube. Вероятно, это было связано с их недавними запросами по актуальной тематике. Помимо анонса iPhone 14 в это же время Тим Кук давал интервью на конференции Vox Media Code.

Мошенники пытались заставить пользователей перейти по ссылке, которая ведет на сомнительный веб-сайт, рекламирующий мошенничество с криптовалютой.

В моменте число зрителей трансляции достигло отметки в 70 000 человек, однако количество реальных жертв мошенничества не называется.

В течение нескольких часов YouTube удалил стрим за нарушение условий обслуживания.

The Verge обнаружил еще одну прямую трансляцию на отдельном канале от имени Apple Inc. Там демонстрировалось интервью о биткоине с Маском и главой Block Джеком Дорси от 2021 года, а ссылки вели на фейковый криптовалютный сайт. Число зрителей на пике превысило 10 000. Этот стрим также удалила администрация YouTube.

Напомним, на днях злоумышленники взломали Twitter-аккаунт аудиторской фирмы PwC Venezuela для продвижения фейковой раздачи XRP от имени CEO Ripple Брэда Гарлингхауса.

Спустя восемь часов после инцидента администрации удалось восстановить доступ к странице и удалить фишинговые ссылки.