На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России

На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России

На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС РоссииНа режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России

На режиссера Михаила Дурненкова и театрального критика Марину Давыдову завели дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает RTVI.

Протоколы о дискредитации российской армии с указанием фамилий и инициалов драматурга и театроведа появились в картотеке Тверского районного суда Москвы.

Давыдова подтвердила RTVI, что знает о возбуждении дела, однако отказалась от каких-либо комментариев. Ранее она писала в социальных сетях, что получала проклятья и угрозы после того, как выступила против спецоперации России на Украине и подписала петицию о ее прекращении. Она утверждала, что неизвестные нарисовали на двери ее квартиры букву Z. Лауреат премии «Золотая маска» Дурненков также неоднократно высказывался на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) против проведения специальной военной операции.

Уточняется, что Давыдова и Дурненков в настоящее время находятся не в России.

Ранее актрису Татьяну Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о дискредитации ВС России
На режиссера Дурненкова и критика Давыдову завели дела о
Бытовая ситуация, знакомая каждому
Бытовая ситуация, знакомая каждому
Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как ухаживать за девушками разных знаков зодиака
Чтобы произвести отличное первое впечатление, нужно знать, как
Прародиной всех домашних ослов признали Восточную Африку
Прародиной всех домашних ослов признали Восточную Африку
Блогера Хованского исключили из списка террористов
Блогера Хованского исключили из списка террористов
Дизайнер представил концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле Blades
Дизайнер представил концепт обновленного интерфейса Xbox в стиле
Раскрыт размер госдолга европейских стран
Раскрыт размер госдолга европейских стран
У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта
У музыканта Льюиса Капальди диагностировали синдром Туретта
Пристав взыскал долг с матери троих детей, притворившись ухажером и пригласив на свидание
Пристав взыскал долг с матери троих детей, притворившись ухажером и
Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО
Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО
В Кремле оценили идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября
В Кремле оценили идею провести референдум о присоединении Донбасса 4
В России выявили 52 106 случаев коронавируса
В России выявили 52 106 случаев коронавируса

Топ на сегодня

Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение: "Врачи обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества"
Королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение:
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Необычное вибрирующее устройство для чистки автомобильных ковриков
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны:
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Алла Пугачева была закулисным кукловодом, заявил Кураев
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович
Павла Прилучного обвинили в предательстве Карпович

Еще по теме

Агент Кристины Асмус отреагировала на возбуждение дела против актрисы
На актрису Татьяну Рудину завели дело о дискредитации российской армии
Против музыканта Юрия Шевчука завели дело о дискредитации российской армии
Кристина Асмус отказалась признавать свою вину