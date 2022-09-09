На выезде с фестиваля Burning Man образовалась десятичасовая пробка (2 фото + видео)

Вадим Карасев

Burning Man - это огромный и безумный фестиваль, на который съезжаются тысячи человек из разных уголков мира. Это настоящий рай для художественного самовыражения, творческих экспериментов и просто веселых чудаков, которые хотят оттянуться по полной программе. В этом году финал фестиваля получился действительно тяжелым. В пустыне Блэк-Рок в Неваде, где традиционно проводится Burning Man, на выезде образовалась десятичасовая пробка. Все из-за сужения с пятнадцати полос движения до одной на асфальтированное шоссе. Раскаленная пустыня - отличное место для того, чтобы застрять в пробке.