Названы три способа быстро влюбить в себя человека

Вадим Карасев

Эксперт по отношениям посоветовал тем, кто делает комплимент, прикасаться к собеседнику

Эксперт по отношениям Джейкоб Лукас опубликовал в TikTok ролик, в котором раскрыл три способа, с помощью которых, по его мнению, можно быстро влюбить в себя человека. Он рассказал, как тем, кто хочет добиться ответных чувств, следует делать комплименты.

«Лесть приведет вас туда, куда вы пожелаете, если вы хороши в этом деле», — подписал Лукас ролик, в котором озвучил свои советы. В первую очередь он посоветовал пользователям прикасаться к тем, кто им нравится, когда они делают комплименты.

«Например, если у вашего собеседника классные кольца на пальцах, попросите показать их. Потом протяните руку, большинство людей, как правило, неосознанно положат свою руку на вашу, что разрушит тактильный барьер между вами», — пояснил эксперт.

Лукас также рекомендовал называть имя собеседника перед тем, как делать ему комплимент. «Это намного привлекательнее, чем сделать безликий комплимент. Это более интимно», — уточнил он.

Третьим способом понравиться человеку он назвал поддержание зрительного контакта. По мнению блогера, тем, кто делает комплимент, нужно обязательно смотреть собеседнику в глаза.

Ранее Джейкоб Лукас назвал три главных признака нездорового союза. В этот список он включил ситуации, когда мужчина запрещает своей возлюбленной носить какие-то вещи или общаться с теми или иными людьми.