Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми
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Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми

Новая жена Павла Прилучного рассказала, как сошлась с его детьми
Актер Павел Прилучный женился во второй раз на Зепюр Брутян. Весной этого года в жизни детей Агаты Муцениеце появилась еще одна «мама». Их отец Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян. На днях новая супруга звезды сериала «Мажор» впервые рассказала о том, как она познакомилась с детьми актера. Роман Прилучного с коллегой по сериалу «В клетке» развивался стремительно. Павел сделал Зепюр предложение всего через три дня после судьбоносной встречи в торговом центре. Вскоре она получала приглашение на семейный поход в батутный центр, где первый раз увидела Тимофея и Мию. Дети Прилучного оказались очень дружелюбными, поэтому проблем в общении с будущей мачехой у них не возникло. «На самом деле мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились», — сказала Брутян.
Потом они вместе отправились отдыхать в Турцию, где семейные отношения наладились окончательно. Перед тем как объявить детям о новой свадьбе, Прилучный обратился за советом к психологу. Он волновался, что это событие может травмировать неокрепшую психику сына и дочки. Однако новость о внезапной женитьбе отца не вызвала у них негативной реакции. «Решил, что нужно просто сказать как есть. Это же круто, если наша семья будет больше? Согласны? И они подхватили: «Конечно!», — признался Павел Hello!. Напомним, что Прилучный обвенчался с Брутян в начале мая, но отметил это событие только в конце августа. Супруги с размахом организовали свадебный банкет для родственников и друзей. Интересно, что дети Павла праздник пропустили. Незадолго до торжества Муцениеце отвезла детей к родным в Латвию.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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