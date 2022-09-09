Новое геймплейное видео A Plague Tale: Requiem показывает стелс в игре
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Новое геймплейное видео A Plague Tale: Requiem показывает стелс в игре

Новое геймплейное видео A Plague Tale: Requiem показывает стелс в игре


До релиза A Plague Tale: Requiem остается чуть больше месяца — проект станет доступен 18 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Разработчики уже показывали немало геймплея сиквела A Plague Tale: Innocence, а сегодня было опубликовано новое видео, которое посвящено стелс-элементам в игре.

В A Plague Tale: Requiem, как и в первой части, основной упор сделан на скрытность. Игроки смогут отвлекать соперников, чтобы их уничтожить или пройти мимо. В ролике можно видеть некоторые новые механики, вроде возможности спрятаться под стол, чтобы не попасться страже на глаза.


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Напомним, сразу после релиза игра A Plague Tale: Requiem будет добавлена в подписку Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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