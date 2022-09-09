"Они причинили королеве столько боли": после смерти Елизаветы II пользователи твиттера вновь критикуют принца Гарри и Меган Маркл
В соцсетях обсуждают новости, связанные с уходом из жизни Елизаветы II, и, разумеется, пользователи не могли даже в этой связи не упомянуть об отношениях королевы с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Некоторые считают, что здоровье королевы в последнее время ухудшилось в том числе из-за скандалов с участием внука и Маркл. Другие комментаторы называют такие упреки чушью.
Меган и Гарри всегда тепло отзывались о Елизавете II в своих интервью, включая нашумевшую беседу с Опрой Уинфри. Весной в телеинтервью принц также упоминал про "особую связь" с бабушкой. Свою дочь Лилибет (теперь — принцессу Лилибет) пара назвала в честь королевы. Гарри спешил попрощаться с бабушкой, вылетев вчера в Шотландию, однако не успел, из-за чего, по информации прессы, сильно переживает. И все же некоторые комментаторы уверены: если бы не поступки Гарри и Меган, 96-летняя Елизавета II прожила бы дольше.
Принцу Гарри должно быть стыдно за всю эту сагу с Меган Маркл в последние годы жизни Елизаветы II. Будь я Елизаветой, Меган не была бы желанной гостьей на моих похоронах,
— пишет @lavern_spicer.
Пусть Бог простит Гарри и Меган за то, что они причинили королеве столько боли, а я никогда не прощу,
— эмоционально высказалась пользовательница с ником @PetronellaWyatt.
Сколько времени пройдет, прежде чем Меган начнет пиариться на смерти королевы? Или еще лучше — заговорит о расизме, из-за которого Гарри не станет королем?
— иронизирует комментатор @dannydragani.
Другие пользователи при этом считают, что говорить о вине Гарри и Меган просто глупо.
Если вы пишете в соцсетях, как принц Гарри и Меган Маркл довели королеву до стресса и ухудшения здоровья, но не упоминаете при этом принца Эндрю, вы точно жертва пропаганды, направленной против них,
— упрекает диванных критиков @TudorChick1501, имея в виду грандиозный скандал с сыном королевы Елизаветы II, обвиненным в педофилии. О том же пишет пользователь @MichelleBHarris:
Тем, кто винит Гарри и Меган в болезни королевы, напоминаю: а) ей было 96; б) принц Эндрю.
Комментатор @Le__Katrina критикует хейтеров, готовых обвинить Маркл в любых бедах:
Когда принц Филипп умер, вы говорили про Меган. Когда в вашей стране сменился премьер-министр, вы говорили про Меган. Когда королева умерла, вы говорите про Меган. А потом вы рассказываете, что это Меган требует к себе внимания?! Вам нужна помощь.
Королева Елизавета II скончалась вчера в замке Балморал в окружении близких. В этом году она отметила платиновый юбилей на троне, став первым британским монархом, царствовавшим 70 лет. Королем Великобритании стал старший сын Елизаветы II, принц Чарльз. Он взял себе имя Карл III.