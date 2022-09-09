"Они причинили королеве столько боли": после смерти Елизаветы II пользователи твиттера вновь критикуют принца Гарри и Меган Маркл
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"Они причинили королеве столько боли": после смерти Елизаветы II пользователи твиттера вновь критикуют принца Гарри и Меган Маркл

"Они причинили королеве столько боли": после смерти Елизаветы II пользователи твиттера вновь критикуют принца Гарри и Меган Маркл

В соцсетях обсуждают новости, связанные с уходом из жизни Елизаветы II, и, разумеется, пользователи не могли даже в этой связи не упомянуть об отношениях королевы с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Некоторые считают, что здоровье королевы в последнее время ухудшилось в том числе из-за скандалов с участием внука и Маркл. Другие комментаторы называют такие упреки чушью.

Меган и Гарри всегда тепло отзывались о Елизавете II в своих интервью, включая нашумевшую беседу с Опрой Уинфри. Весной в телеинтервью принц также упоминал про "особую связь" с бабушкой. Свою дочь Лилибет (теперь — принцессу Лилибет) пара назвала в честь королевы. Гарри спешил попрощаться с бабушкой, вылетев вчера в Шотландию, однако не успел, из-за чего, по информации прессы, сильно переживает. И все же некоторые комментаторы уверены: если бы не поступки Гарри и Меган, 96-летняя Елизавета II прожила бы дольше.

Принцу Гарри должно быть стыдно за всю эту сагу с Меган Маркл в последние годы жизни Елизаветы II. Будь я Елизаветой, Меган не была бы желанной гостьей на моих похоронах,

— пишет @lavern_spicer.

Пусть Бог простит Гарри и Меган за то, что они причинили королеве столько боли, а я никогда не прощу,

— эмоционально высказалась пользовательница с ником @PetronellaWyatt.

Сколько времени пройдет, прежде чем Меган начнет пиариться на смерти королевы? Или еще лучше — заговорит о расизме, из-за которого Гарри не станет королем?

— иронизирует комментатор @dannydragani.


Меган Маркл, королева Елизавета II и принц Гарри

Другие пользователи при этом считают, что говорить о вине Гарри и Меган просто глупо.

Если вы пишете в соцсетях, как принц Гарри и Меган Маркл довели королеву до стресса и ухудшения здоровья, но не упоминаете при этом принца Эндрю, вы точно жертва пропаганды, направленной против них,

— упрекает диванных критиков @TudorChick1501, имея в виду грандиозный скандал с сыном королевы Елизаветы II, обвиненным в педофилии. О том же пишет пользователь @MichelleBHarris:

Тем, кто винит Гарри и Меган в болезни королевы, напоминаю: а) ей было 96; б) принц Эндрю.

Комментатор @Le__Katrina критикует хейтеров, готовых обвинить Маркл в любых бедах:

Когда принц Филипп умер, вы говорили про Меган. Когда в вашей стране сменился премьер-министр, вы говорили про Меган. Когда королева умерла, вы говорите про Меган. А потом вы рассказываете, что это Меган требует к себе внимания?! Вам нужна помощь.

Королева Елизавета II скончалась вчера в замке Балморал в окружении близких. В этом году она отметила платиновый юбилей на троне, став первым британским монархом, царствовавшим 70 лет. Королем Великобритании стал старший сын Елизаветы II, принц Чарльз. Он взял себе имя Карл III. 


Маргарита Дорошевич
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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