Павел Прилучный и Зепюр Брутян дали первое совместное интервью: о свадьбе и желании иметь общих детей

Вадим Карасев

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, которые совсем недавно сыграли свадьбу, дали совместное интервью изданию Hello. Павел и Зепюр познакомились еще в 2018 году на съемках сериала "В клетке", однако их отношения начались не сразу. Мы вместе снимались, общались как коллеги, не более. Иногда поздравляли друг друга с праздниками. В марте этого года мы с Зепюр случайно столкнулись в торговом центре и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение, — рассказал Павел, которого поддержала Зепюр:

У нас были обычные рабочие отношения. А потом все как-то очень быстро произошло. Паша сказал мне: "Я давно искал такую, как ты". И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже несколько дней мы вместе поехали к моим родителям. Это качество мне в Паше нравится больше всего: если он решил, то сделает.

Прилучный отметил, что в Брутян ему больше всего нравится скромность и хорошее воспитание, на которые он обратил внимание еще во время совместных съемок. Сейчас редко встретишь девушку, для которой важны семейные ценности. И мне нравится, что мы все решаем вместе. Зепюр во всем со мной советуется, будь то вопрос по работе или решение о выборе платья. Несмотря на эти качества, по словам Павла, Зепюр может "порвать" за близкого человека.

Прилучный отметил, что старался держать личную жизнь в тайне, однако в СМИ и соцсетях появилось много недостоверной информации. К примеру, когда он выложил совместное фото с отдыха, одни предположили, что он и Зепюр поженились, а другие высказали версию, что это пиар-роман.

Версию про пиар подкрепило и то, что Зепюр опубликовала пост, в котором назвала Павла "хорошим актером и партнером" и поблагодарила за подписчиков. Вот именно поэтому я и стал постить больше контента с любимым человеком. Если не говоришь ты, то говорят за тебя. Кто ты, с кем ты, где ты — как будто они знают это лучше тебя. Мне в какой-то момент это надоело, решил, что лучше буду на шаг впереди желтой прессы. Поэтому сейчас и активничаю.





Зепюр рассказала, что очень подружилась с детьми Павла от бывшей жены, актрисы Агаты Муцениеце. Я восхищаюсь тем, какой Паша отец. Он так сильно любит детей, что они и мысли не допускают о том, что папа уделяет больше времени кому-то другому.Молодожены добавили, что задумываются и об общих детях. С таким папой, как Паша, нужно иметь не меньше пяти детей. Хотелось бы сына, похожего на папу характером, и дочку. И вообще дети — это чудесно. Ранее бывшая жена Прилучного, Агата Муцениеце, рассказала в интервью проекту "вМесте", как они сообщали детям об их разводе. Я решила ничего не придумывать и честно сказала, что мы с папой больше не можем жить вместе, потому что мы все время ругаемся, и намного лучше для всех будет, если мы будем жить отдельно. И папа будет счастливее в 500 раз, и я буду счастливее в 500 раз, и вы, дети, потому что у вас будет больше подарков. Она добавила, что сначала им было тяжело, но потом все наладилось. Ну ничего, время идет, всех лечит. Они взрослеют и все понимают. Сейчас все отлично. Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году, но летом 2020 года приняли решение о разводе. У них двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Агата после развода посвятила себя работе.

Ксения Смирнова