Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
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Павел Прилучный влюбился в жену без памяти

Павел Прилучный влюбился в жену без памяти
Актер Павел Прилучный рассказал о знакомстве с будущей женой. Артист и Зепюр Брутян узаконили отношения а мае, а свадьбу сыграли в августе. После пышного торжества актер откровенно рассказал о любимой. Теперь и сама звезда сериала «В клетке» высказалась о громком романе. 26-летняя Зепюр Брутян впервые прокомментировала отношения с артистом. Поначалу девушка относилась к Павлу как к другу, но встреча в торговом центре все изменила. «У нас были обычные рабочие отношения. А потом все как-то очень быстро произошло», — отметила она. Прилучного настолько потянуло к коллеге, что он моментально сделал ей предложение руки и сердца. «В марте этого года мы с Зепюр случайно столкнулись и больше не расставались. Через три дня я сделал ей предложение», — уточнил Павел.
Брутян спокойно отреагировала на порыв Прилучного. Правда, в какой-то момент поведение артиста девушку все же смутило. «Паша сказал мне: «Я давно искал такую, как ты». И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно, — призналась Зепюр. — А Паша был настроен решительно, и уже несколько дней мы вместе поехали к моим родителям». Для Зепюр брак с Павлом стал первым по счету. А вот звезда кино раньше был женат на Агате Муцениеце, которая родила ему двоих детей. «Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек: и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — заявил 34-летний Прилучный «HELLO!».
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

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