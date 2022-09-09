Певец Витас больше не может зарабатывать в России

Певец Витас нашел свое место за границей. Популярный в начале 2000-х годов певец Витас, настоящее имя которого Виталий Грачев, в последнее время пропал из эфиров радиостанций и с экранов телевизоров. Куда же подевался харизматичный артист?Как сообщает издание CT News со ссылкой на продюсера Сергея Пудовкина, Витас понял, что период его популярности в России прошел и теперь певец решил сконцентрироваться на азиатской аудитории — там он все еще звезда. Витасу уже 43 года, вместе с женой Светланой он воспитывает троих детей — Аллу, Максима и Алису. В конце августа на своей странице в соцсети он рассказал о крестинах младшей дочки.