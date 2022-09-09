Подписки Game Pass вернулись в продажу в России в магазинах DNS
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Подписки Game Pass вернулись в продажу в России в магазинах DNS

Подписки Game Pass вернулись в продажу в России в магазинах DNS


После ухода Microsoft с российского рынка купить подписки Game Pass в официальной рознице довольно сложно. В июне этого года подписки появились в МВидео, но только в варианте на 1 год по цене в 18999 рублей за Game Pass Ultimate (сейчас на них ценник чуть ниже — 16970 рублей). Однако, меньше чем на 1 год в МВидео купить подписку нельзя уже давно.

Сегодня же другой крупный российский магазин, а именно DNS, объявил о возможности вновь купить подписку Game Pass. В продаже появились подписки Game Pass для Xbox, Game Pass для PC, Game Pass Ultimate, плюс подписки Xbox Live Gold. Стоимость у подписок следующая:



Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц — 898 рублей



PC Game Pass на 3 месяца — 1799 рублей



Xbox Game Pass на 3 месяца — 1829 рублей



Xbox Game Pass Ultimate на 3 месяца — 2694 рубля



Xbox Live Gold на 3 месяца — 1829 рублей



Xbox Live Gold на 1 год — 4399 рублей
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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