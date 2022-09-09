Помощник президента РФ раскритиковал юань
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Помощник президента РФ раскритиковал юань

Помощник президента РФ раскритиковал юань

Помощник президента РФ Максим Орешкин раскритиковал использование юаня в качестве основной валюты для резервов Центробанка, сообщает агентство "Интерфакс".

Орешкин критически отнесся к словам главы Минфина Антона Силуанова о скором увеличении доли китайской валюты в резервах Банка России, напомнив, что Китай сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. По словам помощника президента, РФ следует работать над продвижением собственной валюты для мирового сообщества, а не поддерживать юань.


"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты. Минфин сейчас предлагает инвестировать в юань и говорит о том, что нужен сбалансированный бюджет, потому что инвесторы нам не поверят, мы не сможем занимать и так далее. Но Китай — это страна с дефицитом бюджета в пять процентов ВВП в этом году. В этом смысле Антон Германович [Силуанов] как инвестор — почему он инвестирует в страну, где большой дефицит бюджета", — заявил Орешкин.

Орешкин подчеркнул, что России следует верить в собственные силы и перспективы, а не "искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке".

В начале сентября российский "Газпром" и китайская компания CNPC подписали соглашение о переходе расчетов за поставки газа в рублях и юанях. Отмечается, что это упростит проведение расчетов и даст импульс развитию экономики обеих стран. 18 августа юань впервые в истории опередил доллар по объемам торгов на Мосбирже.

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По материалам: uposters.ru

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