Посели студента и не плати налоги

Поступило предложение, как помочь студентам и собственникам жилья. Ввести налоговые льготы для собственников жилья, которые сдают его в аренду студентам, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он написал письмо в Минфин и подробно изложил преимущества своей инициативы. По мнению депутата, основная проблема студентов, поступивших в учебное заведение не в своем родном городе, — это жилье. Арендодатели не особо жалуют учащихся. У тех вечно нет денег, поэтому выбор делается в пользу тех, кто уже начал свою трудовую деятельность. Но в любом случае, говорит Власов, наймодатели платят налог в 13% со своего дохода. Депутат предложил министру финансов Антону Силуанову рассмотреть возможность ввести налоговые льготы для собственников, которые сдали бы жилье студентам. То есть освободить от уплаты 13% с дохода от аренды, если в квартире будут жить учащиеся любого местного учебного заведения, сообщает «Газета.RU». Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, как в России может быть совершен переход на 4-дневную трудовую неделю. По мнению парламентария, каких-то новых законов на этот счет принимать не нужно, — все произойдет само собой. А катализатором процесса стала пандемия и перевод сотрудников на удаленку, поэтому многие работники уже и так трудятся неполную неделю. Также в конце лета представители нижней палаты парламента выступили с инициативой изменить правила выдачи материнского капитала. Некоторые депутаты заявили, что сумму сертификата следует увеличить как минимум на 240 000 рублей, а также ввести выплаты на третьего ребенка.