Прародиной всех домашних ослов признали Восточную Африку

Вадим Карасев

Результаты нового исследования могут положить конец спорам ученых о том, в одном регионе или в нескольких были одомашнены ослы. Обширный анализ геномов как современных, так и древних ослов показывает, что они были одомашнены только один раз, в Восточной Африке, около 5000 г. до н. э. Вскоре после этого они быстро распространились по Евразии и образовали несколько популяций, которые мало смешивались друг с другом.

Хотя и ранее ученые склонялись к мнению, что предками современного домашнего осла были нубийский и сомалийский подвиды африканского дикого осла, высказывались предположения, что в юго-западной Азии, Месопотамии или Малой Азии дикие ослы могли быть приручены независимо.

Специалист по истории одомашнивания лошадей Людовик Орландо (Ludovic Orlando), биоинформатик Эвелин Тодд (Evelyn Todd) из Университета Поля Сабатье в Тулузе совместно с коллегами из Пакистана, Португалии, США, Германии, Ирландии, Италии, Великобритании, Израиля, Турции, Ирана и Китая проанализировали геномы 207 современных ослов со всего мира, а также секвенировали ДНК из скелетов 31 древнего осла возрастом до 4000 лет.

Исследование 2004 года, в котором анализировалось ДНК современных ослов, показало, что лошади были одомашнены дважды, в Азии и в Африке. Теперь авторы этого исследования объединились с Людовиком Орландо и Эвелин Тодд, чтобы уточнить свои выводы в свете нового, гораздо большего набора данных. Они использовали компьютерные модели для обработки генетических и географических данных, чтобы оценить, как связаны друг с другом домашние ослы из разных регионов. В итоге авторы работы пришли к выводу, что осел был приручен всего один раз, более 7000 лет назад, когда пастухи в Кении и на Африканском Роге начали приручать диких африканских ослов. Около 5000 лет назад домашние ослы распространились на север и запад, в Египет и Судан. В течение 2500 лет они распространились по Европе и Азии, где возникли отдельные региональные популяции.

Девять ранних геномов ослов были получены из археологических раскопок на северо-востоке Франции, они относятся к периоду между 200 и 500 годами. Новые генетические данные показывают, что римляне скрещивали африканских и европейских ослов, чтобы получить гигантских ослов высотой 155 сантиметров — примерно на 25 сантиметров выше обычного осла.

Исследование опубликовано в журнале Science.