Правила подачи заявлений на маткапитал обновлены
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Правила подачи заявлений на маткапитал обновлены

Правила подачи заявлений на маткапитал обновлены

Министерство труда и соцзащиты обновило правила подачи заявления на маткапитал и  выдачи соответствующего сертификата.  Такой приказ ведомства от 3.08.2022 N444н вступает в силу 9 сентября.

Сейчас сертификат можно оформить без заявления родителя (усыновителя) в электронном формате на основании СНИЛС родителя, после того, как туда вносятся сведения о рождении или усыновлении.

Согласно приказу Минтруда, заявление также можно подать через территориальный орган Пенсионного Фонда, в многофункциональном центре или на портале госуслуг.


Также скорректированы требования к проверке Пенсионным фондом сведений, необходимых для вынесения решения о выдаче сертификата и установлен срок, в течение которого заявителю должны сделать все документы.

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По материалам: pnp.ru

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