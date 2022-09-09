Правила подачи заявлений на маткапитал обновлены

Министерство труда и соцзащиты обновило правила подачи заявления на маткапитал и выдачи соответствующего сертификата. Такой приказ ведомства от 3.08.2022 N444н вступает в силу 9 сентября.

Сейчас сертификат можно оформить без заявления родителя (усыновителя) в электронном формате на основании СНИЛС родителя, после того, как туда вносятся сведения о рождении или усыновлении.

Согласно приказу Минтруда, заявление также можно подать через территориальный орган Пенсионного Фонда, в многофункциональном центре или на портале госуслуг.





Также скорректированы требования к проверке Пенсионным фондом сведений, необходимых для вынесения решения о выдаче сертификата и установлен срок, в течение которого заявителю должны сделать все документы.