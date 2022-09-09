Представили уникальную Xbox к выходу сериала «Дом Драконов» по Игре Престолов
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Представили уникальную Xbox к выходу сериала «Дом Драконов» по Игре Престолов

Представили уникальную Xbox к выходу сериала «Дом Драконов» по Игре Престолов


Выход сериала «Дом Драконов» по популярной франшизе Игра Престолов не мог остаться без внимания команды Xbox. Microsoft объединилась с HBO, чтобы выпустить уникальную игровую приставку Xbox Series S, посвященную новому сериалу.

Новая Xbox Series S вдохновлена Железным Троном. Она создана из мечей поверженных врагов Эйгона Таргариена, слитых вместе дыханием дракона — именно так говорится в описании уникальной консоли Xbox Series S. Консоль украшена вестеросскими деталями и включает в себя символ дома Таргариенов.


В официальном аккаунте Twitter команды Xbox до 26 октября будет идти конкурс, в рамках которого можно выиграть эту уникальную игровую приставку Xbox Series S. Другими способами заполучить такую консоль не получится.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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