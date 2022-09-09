Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса "Саур-Могила"
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Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса "Саур-Могила"

Премию Putin Team вручили на открытии мемориального комплекса "Саур-Могила"

В ДНР во время торжественной церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса "Саур-Могила" прошло вручение премий Putin Team, сообщает Народный фронт.

Памятные знаки и грамоты получили волонтеры-строители, которые принимали активное участие в восстановлении мемориала "Саур-Могила", а также жители Донецкой народной республики – врачи, фельдшеры, электромонтеры, волонтеры и дружинники. Они исполняют свой профессиональный долг, оказывают гуманитарную помощь на соприкосновении с линией фронта, невзирая на опасность и риск.


Лауреатов премии поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и главы народных республик.

«Мы пришли вам сказать от всего сердца огромное спасибо. "Саур-Могила" – это мемориал связи поколений. В Великую Отечественную воины со всей нашей огромной страны отдавали здесь жизнь за освобождение Донбасса. Каждый из вас – продолжатель этой памяти. Кто-то шел работать на скорой помощи, в больнице на передовой, кто-то шел волонтером и оказывался в нескольких сотнях метров от места, где шло сражение. Все это требует настоящего мужества! Поздравляю вас с премией "Команда Путина", которую вручает Народный фронт», - сказал Кириенко.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении мемориала.

"Частичка вашего труда, вашей души осталась в этом великом месте, в этом памятнике, который на века. Это дорогого стоит!", – сказал первый замруководителя администрации президента.

Также лауреатов премии приветствовали народный артист России Дмитрий Певцов и руководитель регионального отделения Народного фронта Донецкой народной республики Владимир Тараненко.

"Вы занимаетесь мирной профессией, но рискуете так же, как солдаты на передовой. Ваша работа очень опасная. Россия с вами! Низкий вам поклон. Я вами горжусь!", – сказал Певцов.

Премию получили 14 человек. Среди них Евгений Ильченко – частный предприниматель, с начала СВО стал волонтером и помогал жителям Мариуполя. Под обстрелами перевозил гуманитарный груз в опасные участки города, где были люди, которые нуждались в вещах первой необходимости.


Руслан Ганиев создал местный штаб народной дружины для обеспечения общественного порядка в Волновахе. Совместно с дружинниками Волновахи и Докучаевска он восстановил памятники Великой Отечественной войны в городе и соседних селах.

Наталья Каленкова рассказала, что уже 19 лет работает фельдшером скорой помощи в Донецке. Еще с детства она решила помогать людям. С 2014 года приходилось выезжать под обстрелами, оказывать помощь мирному населению. В этом году во время выезда в Волноваху ее бригада оказалась посреди боя, но все остались живы. Фельдшер рассказала, что очень гордится наградой и поблагодарила организаторов за выбор места проведения церемонии - на "Саур-Могиле" - там, где сражались деды и прадеды.

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По материалам: uposters.ru

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