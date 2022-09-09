Пристав взыскал долг с матери троих детей, притворившись ухажером и пригласив на свидание

Вадим Карасев

Курьезный случай произошел в Ачинске. Хитроумный пристав решил поймать злостную алиментщицу, притворившись ее воздыхателем - и у него все получилось.

Лишенная родительских прав женщина в Ачинске накопила кучу долгов. Она предпочитала уклоняться от выплаты 200 тысяч рублей в пользу троих детей, однако явно была не прочь развлечься в компании заботливого мужчины.



Смекалистый судебный пристав понял это и пригласил на свидание незадачливую мать, которая отказывалась выполнять требования судебных приставов, игнорируя меры принудительного исполнения. Женщина не стала выполнять обязательные работы и избегала сотрудников ФССП.

После заведения разыскного дела судебный пристав познакомился со злостной алиментщицей в соцсетях, притворившись ухажером. Однако вместо цветов мужчина вручил ей при встрече бумаги о невыплате алиментов.



"Найти женщину удалось через социальные сети: договорившись о встрече под видом знакомства, судебный пристав доставил её в отдел", - сообщили в ГУ ФССП по Красноярскому краю.

Теперь 28-летней женщине может грозить до одного года лишения свободы. За "неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" на нее завели уголовное дело.