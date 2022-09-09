Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль народными средствами

В современном мире никого не удивить стеклянными кастрюлями. Они очень удобны, но быстро пачкаются. Чтобы такие изделия не собирали на себе гарь и жирный налет, их нужно мыть после каждого использования. Но даже если грязь прочно въелась, ее можно отмыть с помощью подручных средств.

Как отмыть стеклянные крышки

Чистка крышек проводится в два этапа. Сначала их нужно замочить в смеси, которая растворит жир, а потом вытереть и убрать остатки гари жесткой губкой или старой зубной щеткой.

Незаменимым помощником в чистке станет сода, которая хорошо разъедает жир. Сначала поместите крышки в большую емкость, залейте водой и отправьте на огонь. Добавьте несколько ложек соды, немного тертого хозяйственного мыла и три ложки уксуса. Кипятите 15 минут. Вытащите крышки, но не ждите, пока они остынут, начинайте их вытирать.





Некоторые хозяйки чистят крышки простым моющим средством для посуды, кипяченой водой и содой. В таком варианте также понадобится большая емкость, куда помещают крышки. Добавьте в кипяток соду, моющее средство и поставьте на час отмокать. Так жир легко отойдет со стекла.

Можно также попробовать перекись водорода. Ею нужно залить крышку с одной стороны и оставить на 10 минут. После этого то же самое нужно проделать с другой стороной. Труднодоступные места вытирайте ушной палочкой, смоченной в перекиси. В конце нужно вытереть крышку и промыть ее под проточной водой.

Как помыть крышки с помощью горчицы и лимонной кислоты

Удалить жир со стекла можно с помощью горчицы и мыла, приготовив пасту из таких составляющих:

250 мл горячей воды;

0.5 куска мыла, которое нужно натереть на терке;

2 столовые ложки соды;

2 столовые ложки сухой горчицы.





Все составляющие нужно перемешать до получения однородной массы, после чего обработать крышку. Пасту наносят на стекло с помощью губки, а через полчаса нужно все тщательно почистить щеткой. В конце крышку промывают под холодной проточной водой.

Подойдет также очистка с помощью уксуса и лимонной кислоты. Этот метод подходит для любой крышки, но перед тем как начать кипятить, нужно снять с нее все пластмассовые детали. В большую емкость необходимо налить воду и окунуть в нее крышку. На один литр воды добавить стакан уксуса и 25 грамм лимонной кислоты.

Варить нужно на протяжении получаса на небольшом огне. После кипячения останется избавиться от жира с помощью щетки и прополоскать крышку под водой.

Как вымыть жир на стеклянных крышках в удаленных местах

После того как жир размягчился, убрать его не составит труда. Однако стоит помнить, что в некоторые места не получится добраться обычной тряпкой или губкой. Для этого потребуется использовать другие подручные средства:

Старая зубная щетка. Опытные хозяйки никогда не выбрасывают щетку, даже если она уже не может использоваться по назначению. Этот небольшой ершик способен справиться с грязью, которая забилась под металлическим ободком и в других сложных местах.

Нож и тряпка. Острый кончик ножа заверните в тряпку и вставьте его под ободок. Проведя несколько раз в разные стороны, вы заметите, как вся грязь выйдет наружу, останется на тряпке.

Шпажка для шашлыков. Если вы переживаете о том, чтоб не поцарапать стекло острым ножом, используйте дерево. Заточенная деревянная шпажка отлично справится с удалением грязи в труднодоступных местах.





Стоит отметить, что коричневый налет на стекле не просто ухудшает эстетический вид крышки, но и накапливает в себе вредные вещества. При приготовлении пищи этот налет отпадает и попадает в еду. Поэтому от него нужно избавляться.