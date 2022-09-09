Простые и доступные способы очищения стеклянных крышек от кастрюль народными средствами
В современном мире никого не удивить стеклянными кастрюлями. Они очень удобны, но быстро пачкаются. Чтобы такие изделия не собирали на себе гарь и жирный налет, их нужно мыть после каждого использования. Но даже если грязь прочно въелась, ее можно отмыть с помощью подручных средств.
Как отмыть стеклянные крышки
Чистка крышек проводится в два этапа. Сначала их нужно замочить в смеси, которая растворит жир, а потом вытереть и убрать остатки гари жесткой губкой или старой зубной щеткой.
Незаменимым помощником в чистке станет сода, которая хорошо разъедает жир. Сначала поместите крышки в большую емкость, залейте водой и отправьте на огонь. Добавьте несколько ложек соды, немного тертого хозяйственного мыла и три ложки уксуса. Кипятите 15 минут. Вытащите крышки, но не ждите, пока они остынут, начинайте их вытирать.
Некоторые хозяйки чистят крышки простым моющим средством для посуды, кипяченой водой и содой. В таком варианте также понадобится большая емкость, куда помещают крышки. Добавьте в кипяток соду, моющее средство и поставьте на час отмокать. Так жир легко отойдет со стекла.
Можно также попробовать перекись водорода. Ею нужно залить крышку с одной стороны и оставить на 10 минут. После этого то же самое нужно проделать с другой стороной. Труднодоступные места вытирайте ушной палочкой, смоченной в перекиси. В конце нужно вытереть крышку и промыть ее под проточной водой.
Как помыть крышки с помощью горчицы и лимонной кислоты
Удалить жир со стекла можно с помощью горчицы и мыла, приготовив пасту из таких составляющих:
- 250 мл горячей воды;
- 0.5 куска мыла, которое нужно натереть на терке;
- 2 столовые ложки соды;
- 2 столовые ложки сухой горчицы.
Все составляющие нужно перемешать до получения однородной массы, после чего обработать крышку. Пасту наносят на стекло с помощью губки, а через полчаса нужно все тщательно почистить щеткой. В конце крышку промывают под холодной проточной водой.
Подойдет также очистка с помощью уксуса и лимонной кислоты. Этот метод подходит для любой крышки, но перед тем как начать кипятить, нужно снять с нее все пластмассовые детали. В большую емкость необходимо налить воду и окунуть в нее крышку. На один литр воды добавить стакан уксуса и 25 грамм лимонной кислоты.
Варить нужно на протяжении получаса на небольшом огне. После кипячения останется избавиться от жира с помощью щетки и прополоскать крышку под водой.
Как вымыть жир на стеклянных крышках в удаленных местах
После того как жир размягчился, убрать его не составит труда. Однако стоит помнить, что в некоторые места не получится добраться обычной тряпкой или губкой. Для этого потребуется использовать другие подручные средства:
- Старая зубная щетка. Опытные хозяйки никогда не выбрасывают щетку, даже если она уже не может использоваться по назначению. Этот небольшой ершик способен справиться с грязью, которая забилась под металлическим ободком и в других сложных местах.
- Нож и тряпка. Острый кончик ножа заверните в тряпку и вставьте его под ободок. Проведя несколько раз в разные стороны, вы заметите, как вся грязь выйдет наружу, останется на тряпке.
- Шпажка для шашлыков. Если вы переживаете о том, чтоб не поцарапать стекло острым ножом, используйте дерево. Заточенная деревянная шпажка отлично справится с удалением грязи в труднодоступных местах.
Стоит отметить, что коричневый налет на стекле не просто ухудшает эстетический вид крышки, но и накапливает в себе вредные вещества. При приготовлении пищи этот налет отпадает и попадает в еду. Поэтому от него нужно избавляться.