Простые советы для тех, кто хочет начинать утро отдохнувшим
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Простые советы для тех, кто хочет начинать утро отдохнувшим

Простые советы для тех, кто хочет начинать утро отдохнувшим

Утро — самое важное время любого дня, поскольку от того, как вы его проведете, напрямую зависят ваши успехи в делах и в любви. Утро важно начинать отдохнувшими, ведь если вы будете уставшими, то ни о каких успехах не пойдет и речи.


Для того, чтобы утро было удачным, можно обратиться к магии. Например, ранее мы рассказывали о самом эффективном утреннем ритуале для повышения настроения и работоспособности. Он будет крайне полезен, особенно в совокупности с правильным началом дня.

Не пользуйтесь помощью кофеина

Во-первых, кофеин дает лишь временную прибавку энергии. В последствии он требует организм и биополе вернуть «должок». Это очень опасно, поскольку кратковременные «ускорители» крайне негативно воздействуют на организм человека в последствии. Так или иначе, но они плохо воздействуют на сон и отдых в ночное время.

Многим нужно пить кофе, чтобы проснуться и зарядиться энергией, но в итоге приходится либо пить кофе на протяжении всего дня, формируя пагубную привычку, либо же довольствоваться весьма посредственной продуктивностью. В итоге жизненные ритмы могут сбиться, поэтому каждое утро будет казаться просто невыносимым испытанием, а не самой приятной частью всего дня, коим и должно быть всегда.

Ложитесь и вставайте в одно и то же время


Нашему организму гораздо проще «выключаться» и «включаться» в одно и то же время. Предсказуемый и постоянный режим сна — это краеугольный камень продуктивной жизни. Люди, которые каждый день ложатся спать примерно в одно и то же время, всегда встают отдохнувшими. Это относится даже к тем, кто очень много работает в течении дня. Усталость не будет накрывать вас днем и вы будете чувствовать себя бодрыми с первых секунд после открытия глаз.

Самое главное, что в таком случае вам совершенно не нужно будет прибегать к помощи кофе и других вредных напитков, чтобы проснуться и включиться в работу.

Правильно пробуждайтесь

Когда человек следует режиму, он просыпается почти мгновенно, но ситуации бывают разными. Если вам тяжело вставать, то ни в коем случае не переводите будильник на пять минут позднее. Согласно исследованиям, это не только не позволяет дополнительно выспаться, но может также навредить вашему здоровью. Это вводит ваш мозг в заблуждение, из-за чего утро начнется не с добра и позитива, а с нервов и больших проблем с настроением.

Продуктивность в течении всего дня тоже будет стремиться к нулю, так что вставайте сразу. В этом вам поможет мягкое пробуждение. Будильник не должен быть резким, агрессивным. Поставьте приемлемую громкость, либо установите режим нарастающей громкости. Выберите приятные звуки, чтобы они вас не раздражали и ассоциировались с чем-то хорошим.

Не включайтесь в дела моментально


Вставайте всегда чуть раньше, чем нужно. Эксперты в области биоэнергетики настоятельно рекомендуют вставать в такое время, чтобы у вас было минут 15-20 на занятия любимыми делами. Это может быть просмотр видео на "Youtube" или же спорт, пробежка, общение со второй половинкой. Возможно, это время стоит также потратить на медитацию.

В любом случае, торопиться утром не стоит. Нужно вставать чуть раньше, чтобы собираться на работу или по делам максимально спокойно и без нервов. Так ваш день начнется правильно, а силы не покинут вас еще по дороге на работу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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