Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу

True Names, оператор распределенной системы доменных имен Ethereum Name Service (ENS), подал в суд на сервисы GoDaddy, Dynadot и DeFi-компанию Manifold Finance.

Жалоба направлена также от имени Ethereum-разработчика Найджела Гриффита, находящегося в заключении. Истцы обвинили GoDaddy в нарушении соглашения об "уважении, признании и защите" домена eth.link.

Согласно документу, True Names потребовал выплаты $75 000 в качестве возмещения ущерба.

25 августа регистратор доменных имен GoDaddy объявил, что срок действия адреса eth.link истекает 5 сентября. Компания передала домен в реестр Dynadot, который продал его через аукцион.

3 сентября DeFi-компания Manifold Finance подтвердила приобретение eth.link. Согласно Domain Name Wire, сумма сделки составила $851 919.

"Мы только что заполучили eth.link. Услуги будут восстановлены как только закончится передача собственности", — написала фирма.

https://t.co/tpR0rT37zf was just sniped by us.



Services to be restored once ownership transfer complete. #Ethereum #ENS — manifoldfinance.eth (@foldfinance) September 3, 2022

Ведущий разработчик ENS под псевдонимом Nick.eth удивился факту продажи, заявив, что срок регистрации домена еще не истек. Однако в Manifold Finance ответили, что он использовал "недостоверную информацию".

yes it has your looking at the wrong info.



Our DMs are open — manifoldfinance.eth (@foldfinance) September 4, 2022

В комментарии для Decrypt разработчик отметил, что в GoDaddy обещали вернуть домен в публичный реестр с возможностью восстановления.

"Мы разочарованы их действиями и чувствуем себя введенными в заблуждение из-за того, что нам сказали: “Домен будет возвращен в реестр”. А теперь мы узнали, что он якобы продан провайдером, прежде чем у нас появилась возможность его востребовать", — заявил он.

Программист напомнил, что eth.link используется для связи систем доменных имен ENS и DNS. На момент написания, например, при переходе по адресу vitalik.eth.link появляется сообщение:

"Услуги на eth.link будут восстановлены как можно скорее на ближайшей неделе".

В нем также содержатся ссылки на сайт и Telegram-канал Manifold Finance.

Данные: eth.link.

Напомним, в начале сентября сооснователь Ethereum Виталик Бутерин провел опрос среди своих подписчиков в Twitter касательно справедливой цены регистрации домена в ENS.

До этого показатели востребованности сервиса достигли рекордных отметок.