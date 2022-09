Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу

True Names, оператор распределенной системы доменных имен Ethereum Name Service (ENS), подал в суд на сервисы GoDaddy, Dynadot и DeFi-компанию Manifold Finance.

Жалоба направлена также от имени Ethereum-разработчика Найджела Гриффита, находящегося в заключении. Истцы обвинили GoDaddy в нарушении соглашения об "уважении, признании и защите" домена eth.link.

Согласно документу, True Names потребовал выплаты $75 000 в качестве возмещения ущерба.

25 августа регистратор доменных имен GoDaddy объявил, что срок действия адреса eth.link истекает 5 сентября. Компания передала домен в реестр Dynadot, который продал его через аукцион.

3 сентября DeFi-компания Manifold Finance подтвердила приобретение eth.link. Согласно Domain Name Wire, сумма сделки составила $851 919.

"Мы только что заполучили eth.link. Услуги будут восстановлены как только закончится передача собственности", — написала фирма.

https://t.co/tpR0rT37zf was just sniped by us. Services to be restored once ownership transfer complete. #Ethereum #ENS

Ведущий разработчик ENS под псевдонимом Nick.eth удивился факту продажи, заявив, что срок регистрации домена еще не истек. Однако в Manifold Finance ответили, что он использовал "недостоверную информацию".

yes it has your looking at the wrong info.



Our DMs are open