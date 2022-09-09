Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу
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Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу

Разработчик Ethereum Name Service подал в суд на хостинг-провайдера GoDaddу


True Names, оператор распределенной системы доменных имен Ethereum Name Service (ENS), подал в суд на сервисы GoDaddy, Dynadot и DeFi-компанию Manifold Finance.


Жалоба направлена также от имени Ethereum-разработчика Найджела Гриффита, находящегося в заключении. Истцы обвинили GoDaddy в нарушении соглашения об "уважении, признании и защите" домена eth.link.


Согласно документу, True Names потребовал выплаты $75 000 в качестве возмещения ущерба.


25 августа регистратор доменных имен GoDaddy объявил, что срок действия адреса eth.link истекает 5 сентября. Компания передала домен в реестр Dynadot, который продал его через аукцион.


3 сентября DeFi-компания Manifold Finance подтвердила приобретение eth.link. Согласно Domain Name Wire, сумма сделки составила $851 919.


"Мы только что заполучили eth.link. Услуги будут восстановлены как только закончится передача собственности", — написала фирма.



Ведущий разработчик ENS под псевдонимом Nick.eth удивился факту продажи, заявив, что срок регистрации домена еще не истек. Однако в Manifold Finance ответили, что он использовал "недостоверную информацию".



В комментарии для Decrypt разработчик отметил, что в GoDaddy обещали вернуть домен в публичный реестр с возможностью восстановления.


"Мы разочарованы их действиями и чувствуем себя введенными в заблуждение из-за того, что нам сказали: “Домен будет возвращен в реестр”. А теперь мы узнали, что он якобы продан провайдером, прежде чем у нас появилась возможность его востребовать", — заявил он.


Программист напомнил, что eth.link используется для связи систем доменных имен ENS и DNS. На момент написания, например, при переходе по адресу vitalik.eth.link появляется сообщение:


"Услуги на eth.link будут восстановлены как можно скорее на ближайшей неделе".


В нем также содержатся ссылки на сайт и Telegram-канал Manifold Finance.


Данные: eth.link.

Напомним, в начале сентября сооснователь Ethereum Виталик Бутерин провел опрос среди своих подписчиков в Twitter касательно справедливой цены регистрации домена в ENS.


До этого показатели востребованности сервиса достигли рекордных отметок.

# Экономика ethereum name service, суд, новости
По материалам: ForkLog

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