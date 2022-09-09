Рекомендации для хозяек: как правильно хранить лук в квартире

Лук – овощ, который используется во многих блюдах. У любой хозяйки есть место для его хранения, но иногда он быстро пропадает и непонятно по какой причине. Далее мы расскажем, как правильно хранить лук в городской квартире.

Условия для правильного хранения лука на балконе или в кладовке

Чтобы понять, почему одни луковицы могут пролежать всю зиму, а другие портятся через несколько недель, стоит подобрать правильный сорт:

необходимо выбирать луковицы желтоватого цвета и оттенка, потому что они хранятся намного лучше, чем все остальные;

стоит помнить, что поздние сорта дольше хранятся;

сама луковица должна быть около 5 сантиметров в диаметре, а также сухая и гладкая. Если на ней есть вмятины или налет, значит она испорчена и не подходит для хранения.

На балконе или в кладовке температура воздуха должна составлять около 13 градусов и не выше, а влажность воздуха должна достигать 70 процентов.

Лучшие места для хранения этого овоща

Лоджия, гараж или погреб – это самые надежные места для хранения различных овощей. В них низкая температура воздуха и высокая влажность. Также некоторые хозяйки используют холодильник, но у такого хранения есть определенные недостатки:

при открытии двери температура резко падает, а влажность воздуха повышается, поэтому лук необходимо заворачивать в газету, чтобы он не пропал раньше положенного времени;

из-за герметичности воздух не поступает в холодильник, что указывает на низкую проветриваемость, а это плохо сказывается на сохранности овоща.

Кладовая комната или шкаф — это не самые лучшие места для хранения луковиц. Если нет других вариантов, то необходимо всегда за ним следить, чтобы лук не начал пропадать.

Рекомендации для правильного хранения лука в гараже или на лоджии





Для начала необходимо найти емкость для хранения овощей:

различные корзины;

женские колготки или чулки;

сетки для овощей;

ящики из дерева;

картонные коробки с дырочками для лучшей проветриваемости;

мешки из ткани.

Держать лук в кульках противопоказано, потому что они абсолютно не пропускают воздух. Не стоит забывать перебирать его, даже если обеспечены все условия для его длительного хранения. Это позволит выявить луковицы, которые начинают пропадать, и вовремя их выкинуть, чтобы гниль не перешла на остальные плоды. Проветривать помещение необходимо раз в несколько недель.