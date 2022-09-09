Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Вадим Карасев

Россия начала переброску огнеметных систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Российские военные начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии.