Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление
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Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Россия начала переброску систем «Солнцепек» на Харьковское направлениеРоссия начала переброску огнеметных систем «Солнцепек» на Харьковское направление

Российские военные начали переброску тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Силы украинской армии попытались с ходу ворваться в населенный пункт, но были остановлены подразделениями Росгвардии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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