RPG нового поколения Atlas Fallen перенесли на весну 2023 года

Вадим Карасев





Издательство Focus Home Entertainment в сообщении на своем сайте объявило новое релизное окно игры Atlas Fallen. Проект, который разрабатывается студией Deck 13 Interactive, изначально планировали выпустить в первом квартале 2023 года. Теперь у него новая дата релиза — весна 2023 года, то есть игра выйдет с начала марта по конец мая будущего года. В анонсе переноса отмечается, что дополнительное время выделено «чтобы дать командам Deck13 Interactive время максимально использовать потенциал этой новой франшизы».

Напомним, игру Atlas Fallen анонсировали в рамках Gamescom. Проект по первым демонстрациям получил хороший отклик от игроков и прессы.

Сама игра Atlas Fallen представляет собой фэнтези RPG, в которой игрокам предстоит освобождать человечество от гнета богов. Игра выходит только на новом поколении консолей — Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс на PC. Игроки в Atlas Fallen смогут создать своего героя и проходить сюжетную кампанию в одиночку, либо совместно с другом.

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