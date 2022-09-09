Способы, которые позволят быстро и эффективно убрать неприятный запах в обуви

Неприятный запах из обуви может ощущаться как в ношеной, так и в совсем новой паре. Есть несколько простых способов, которые позволят быстро и эффективно это сделать.

Причины появления неприятного запаха в обуви

Среди наиболее частых причин появления неприятного запаха в обуви выделяют следующие:

неправильный уход;

болезни кожи ног;

некачественные материалы;

постоянно потеющие ноги;

моча домашних питомцев.

Многие из указанных причин легко устранить, но есть и те, от которых не так просто избавиться. Больше всего это касается обуви, которая была сделана из некачественного и дешевого материала. От такого запаха избавиться не получится.

Эффективные и простые способы устранения запаха в обуви в домашних условиях

Быстро устранить неприятный запах в любимой обуви можно не выходя их дома, используя при этом подручные средства, которые есть в каждой аптечке и на кухне.

Спирт





Чтобы обработать обувь внутри, можно применять спирт либо водку. Если материал позволяет, то можно смочить спонж водкой и протереть им внутри обуви. Если так сделать нельзя, то можно перелить спирт во флакон с распылителем и распылить состав внутри обуви. После обработки необходимо дать паре высохнуть.

Нашатырь

Принцип обработки обуви нашатырем подобен предыдущему. Единственное, потребуется больше времени на проветривание. Желательно делать это на улице.

Тальк

Он способен впитывать влагу и поглощать разные запахи. Потребуется добавить в каждый ботинок немного талька и оставить на всю ночь. Утром можно все вытряхнуть. Кроме того, можно посыпать тальком свои ступни, тогда ноги не будут потеть.

Уксус





Для устранения запахов также можно использовать уксус. Его можно не растворять в воде, а использовать в чистом виде. Смочив внутреннюю часть пары, ее следует выставить на свежий воздух, а потом все протереть салфетками и оставить высыхать.

Эфирное масло

Для обработки обуви можно воспользоваться эфирным маслом лаванды или эвкалипта. Достаточно будет капнуть по 3 капли масла в туфли и оставить на пару часов. Помимо устранения запаха, масло еще окажет обеззараживающий эффект.

В ботинки можно поместить по одному листочку шалфея, либо лаванды и выставить на свежий воздух.

Чай

Чайные пакетики тоже помогут решить данную проблему. Для этого нужно поместить их в обувь и оставить на всю ночь.

Сода

Этот способ применяют для обуви, которую нельзя мочить внутри, например: зимние сапоги или ботинки. Потребуется высыпать в каждый ботинок ложку соды и равномерно распределить. После этого их нужно поместить в пакет на 5 часов. Через указанное время соду вытряхивают из сапога. Вместо соды можно использовать соль.

Цитрусовые

Не стоит выбрасывать кожу цитрусов. Они отлично борются с неприятными запахами. Достаточно лишь поместить на ночь в ботинок кожуру из любого цитруса, а утром выбросить.

Мыло

Хозяйственное мыло нужно натереть на терке и растворить в горячей воде. После этого необходимо взять спонж, намочить его и протереть внутреннюю часть обуви. Остатки можно снять полотенцем. Обувь нужно оставить в теплом месте до полного высыхания.

Как защитить свои ноги





Не следует ходить в закрытой обуви весь день, иначе все это будет способствовать появлению неприятного аромата. После прихода домой обувь нужно оставить на воздухе для проветривания.

Любая обувь будет впитывать пот, поэтому за ней необходимо следить и своевременно чистить. Следует делать все возможное, чтобы удалить влагу и пятна внутри обуви.